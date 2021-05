Sissi et Biden ont discuté du cessez-le-feu à Gaza

LE CAIRE, 25 mai (Reuters) - Le président égyptien Abdelfattah al Sissi a été contacté lundi par son homologue américain Joe Biden avec lequel il a discuté du renforcement du cessez-le-feu à Gaza, de l'aide humanitaire urgente à apporter dans la zone et des efforts internationaux de reconstruction, a rapporté la présidence au Caire.

Dans un communiqué, les services de Sissi ont indiqué que les deux dirigeants ont aussi discuté de moyens de relancer le processus de paix entre Israël et les Palestiniens après les dernières violences en date entre les deux camps.

L'Egypte a servi de médiateur dans la conclusion d'une trêve à Gaza, qui a débuté vendredi après onze jours de conflit.

Antony Blinken, le secrétaire d'Etat américain, devait effectuer une visite au Caire lundi dans le cadre d'un déplacement au Moyen-Orient.

"Biden a clairement exprimé la détermination de son pays à travailler pour rétablir le calme et les conditions telles qu'elles étaient dans les territoires palestiniens, de même que coordonner les efforts avec les partenaires internationaux pour soutenir l'Autorité palestinienne ainsi que la reconstruction", est-il écrit dans le communiqué de la présidence égyptienne.

A Washington, la Maison blanche a déclaré dans un communiqué que Joe Biden avait lors de l'entretien téléphonique remercié l'Egypte pour sa "diplomatie fructueuse et sa coordination avec les Etats-Unis" pour mettre fin aux hostilités.

Les deux dirigeants ont évoqué le besoin urgent d'aide humanitaire à Gaza, a ajouté la présidence américaine.

Ce deuxième entretien, en l'espace de quelques jours, entre Joe Biden et Abdelfattah al Sissi a aussi été l'occasion d'évoquer les relations bilatérales et plusieurs questions régionales, dont la Libye et l'Irak. (Mohamed Wali et Nadine Awadalla; version française Jean Terzian)