Six mois après son lancement, le fonds Mutuelles Impact réalise ses cinq premiers investissements

Mutuelles Impact : un objectif de 100 millions d'euros

Lancé par la Mutualité Française avec la participation de 45 mutuelles, Mutuelles Impact est le 1er fonds d'investissement à impact social et environnemental dédié à la santé et au médico-social. Géré par XAnge (groupe Siparex) et Investir&+, des acteurs de référence du capital innovation, notamment dans le domaine de l'impact social et environnemental, il a réalisé en novembre 2020 sa 1ère levée de fonds, à hauteur de 53 millions d'euros. Il a désormais pour objectif de finaliser une deuxième levée de fonds d'ici la fin de l'année pour atteindre 100 millions d'euros.

Mutuelles Impact : présentation du Fonds d'investissement

L'impact social et environnemental au cœur de la stratégie d'investissement

Autour d'un comité d'impact composé de mutuelles et d'experts - Serge Guérin, sociologue spécialiste du vieillissement ; Albane Pariset Bombrun, médecin en charge des relations avec les patients chez EIT HEALTH, Abdelaali El Badaoui, fondateur de Banlieues santé ; Isabelle Guénard Malaussène, présidente du Comité du label Finansol -, chaque opportunité d'investissement est analysée en fonction de l'impact social et environnemental qu'elle pourra générer grâce au financement et à l'accompagnement mis en place.

Mutuelles Impact : méthodologie de mesure de l'impact

Un accompagnement des entreprises financées qui vise :

le changement d'échelle de jeunes sociétés innovantes à fort impact social et environnemental ;

la transformation « positive » d'entreprises plus matures témoignant d'une RSE solide et s'engageant avec l'aide du fonds dans un processus de transformation structurant avec pour objectif de générer davantage d'impact social et environnemental.

Mutuelles impact réalise 5 investissements

Winncare (Rueil-Malmaison, Nîmes, Saint-Paul Mont Penit) fabrique du matériel médical (lits médicalisés, matelas anti-escarres, housses de matelas connectés...) destiné à la prévention et à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées, en Ehpad ou à domicile. « Nous travaillons pour améliorer le quotidien des personnes en perte d'autonomie et du personnel soignant, et avec l'appui de Mutuelles Impact, j'engage Winncare dans une feuille de route ambitieuse de transformation positive. Cela se traduira notamment par des objectifs de décarbonation de notre activité », explique Philippe Chêne, président de Winncare.

Autre société accompagnée, Ergosanté (Anduze) conçoit des solutions ergonomiques sur-mesure (mobilier, exosquelettes…), améliorant les conditions de travail, pour prévenir les troubles musculo-squelettiques notamment. En tant qu'entreprise adaptée, Ergosanté favorise l'emploi des personnes en situation de handicap. « Mon ambition est de préserver l'homme dans son intégrité physique et morale. J'ai choisi Mutuelles Impact pour m'accompagner dans le développement de mon entreprise car c'est aujourd'hui le fonds qui correspond à la raison d'être d'Ergosanté », confie Samuel Corgne, Président de Ergosanté.

La 3e société soutenue par le fonds, MindDay (Paris), propose une application de coaching et de suivi psychologique (diagnostic, téléconsultations, activités de groupe…) pour les salariés d'entreprises. « La santé mentale est un défi majeur de santé publique ; avec notre solution, nous souhaitons améliorer le dépistage et démocratiser l'accompagnement en santé mentale au sein des organisations de travail », explique Boris Pourreau, directeur général de MindDay.

La 4ème société soutenue par le fonds, Lifeaz (Paris - Honfleur), propose un défibrillateur connecté fabriqué en France et une application de formation et d'entrainement aux gestes qui sauvent. « En 2021, mourir d'un arrêt cardiaque ne doit plus être une fatalité. Une personne sensibilisée aux premiers secours et équipée d'un défibrillateur peut tout changer. Notre appareil, Clark est le premier défibrillateur conçu pour le domicile, là où ont lieu 80% des arrêts cardiaques », explique Johann Kalchman, cofondateur de Lifeaz.

Enfin, la dernière société aidée, Kiplin (Nantes), est un éditeur de jeux d'activité physique adaptée dont l'objectif est de promouvoir la marche et de lutter contre la sédentarité et les problématiques, nombreuses, qui en résultent. La solution est proposée en entreprises mais aussi en établissements de santé. Kiplin est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui dispose de l'agrément « Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale ». (ESUS) « Mon ambition avec Kiplin est de développer la pratique sportive auprès du plus grand nombre, des salariés en entreprise aux patients des établissements de santé », insiste Vincent Tharreau, directeur général de Kiplin.

L'ensemble de ces entreprises vont être accompagnées dans la durée par Mutuelles Impact, l'ambition étant de favoriser les débouchés commerciaux auprès des mutuelles et de leurs établissements.

« Des réponses aux défis sanitaires et sociaux d'aujourd'hui »

« Avec Mutuelles Impact, nous sommes fiers de pouvoir contribuer à accélérer la transition sociale et écologique de notre économie pour la rendre plus durable et plus solidaire », déclare Daniel Havis, vice-président délégué de la Mutualité Française. « En soutenant l'émergence de nouvelles solutions, nous apportons des réponses aux défis sanitaires et sociaux d'aujourd'hui : la santé mentale, le bien vieillir pour tous, l'autonomie des personnes handicapées... »

« Ces premiers investissements marquent une nouvelle étape de la vie du fonds Mutuelles Impact. Ils s'inscrivent pleinement dans notre volonté d'accompagner des entrepreneurs ambitieux qui utilisent la technologie comme levier de génération d'impact et démontrent la qualité du partenariat noué avec la Mutualité Française, partenariat dont nous allons faire profiter les entreprises financées » déclare Andréas Gall, directeur général délégué XAnge (groupe Siparex).

Vincent Fauvet, Président d'Investir&+ indique que « Pour nous, cela fait complètement sens de réunir tant d'énergies et de talents différents, mutuelles, investisseurs et entrepreneurs pour améliorer la santé de tous, et en particulier celles des personnes les plus fragiles. »

Pour Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable « Avec Mutuelles Impact, les mutuelles s'engagent dans la dynamique de l'investissement à impact : c'est un enjeu essentiel pour le développement d'entreprises engagées dans l'amélioration de leur performance sociale et environnementale. Je salue cet accompagnement ambitieux, très en lien avec notre action résolue pour développer l'économie à impact, dont la plateforme Impact.gouv.fr est un levier, en permettant aux entreprises responsables de savoir-faire et faire savoir leurs efforts en matière de transition sociale et environnementale. »

Les mutuelles souscriptrices de Mutuelles Impact

Aux côtés de la Mutualité Française, 45 mutuelles sont engagées à ce jour :

Aesio Mutuelle, Carac, Matmut, Union Mutualiste Retraite, Tutélaire, Unéo, Groupe VYV, Klesia Mut', La Mutuelle Générale, Harmonie Mutuelle, MGEN, Groupe Pasteur Mutualité, Intériale, Mutuelle BNP Paribas, Apicil Mutuelle, Mutuelle Malakoff Humanis, Mutuelle RATP, Radiance Mutuelle, Malakoff Humanis Nationale, Mobilité Mutuelle, Mutuelle 403, La MMEI, Mutuelle du Nickel, Mutuelle Entrain, Mutuelle MMH, Mutuelle Valeo, Mutuelle Solimut Centre Océan, Solimut Mutuelle de France, Mutlog, Mutuelle des services publics, Aubéane Mutuelle de France, BPCE Mutuelle, Mutami, Mutuelle de la Corse, Mutualité de la Réunion, Mutuelle Générale Solidarité de la Réunion, Mutuelle de Prévoyance du Personnel du Groupe Macif, Mutuelle des Sapeurs-pompiers de Paris, Mutuelle du Lacydon, Société Mutualiste des Hospitaliers, Mutuelle de France des Alpes du sud, Mutuelle des Affaires Etrangères et Européennes, Mutuelle Familiale, Mutuelle du Journal Ouest France, Mutuelle du personnel du groupe Société Générale.

À propos de la Mutualité Française

Présidée par Thierry Beaudet et Daniel Havis, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. Elle représente 518 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui remboursent les dépenses des patients, des mutuelles couvrant les risques de prévoyance et de retraite mais aussi des établissements hospitaliers, des services dédiés à la petite enfance et des crèches, des centres dentaires, des centres spécialisés en audition et optique, des structures et services tournés vers les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées.

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. Avec leurs 2 800 services de soins et d'accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour l'accès aux soins, dans les territoires, à un tarif maîtrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention santé avec plus de 8 000 actions déployées chaque année dans toutes les régions.

Plus d'un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes.

Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de dividendes et l'intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Régies par le code de la Mutualité, elles ne pratiquent pas la sélection des risques.

Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement social et démocratique, engagé en faveur de l'accès aux soins du plus grand nombre.