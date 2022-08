"Malheureusement, le nombre de morts et de blessés dans le bombardement du district de Saltivka est passé à six morts et 16 blessés", a déclaré Synehubov sur Telegram.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déploré l'attaque sur Telegram : "Il s'agit d'une frappe sournoise et cynique sur des civils sans justification, qui montre l'impuissance de l'agresseur. Nous ne pouvons pas pardonner. Nous la vengerons."