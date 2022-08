Six morts dans un bombardement russe sur Kharkiv-gouverneur

17 août (Reuters) - Six personnes ont été tuées et 16 autres blessées dans un bombardement russe jeudi contre un quartier résidentiel de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional Oleh Synehoubov.

"Malheureusement, le bilan du bombardement du quartier de Saltivka est porté à six morts et 16 blessés", a-t-il dit sur Telegram.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a condamné l'attaque dans un message publié sur Telegram.

"Il s'agit d'une frappe sournoise et cynique contre des civils, injustifiée, et qui montre la faiblesse de l'agresseur. Nous ne pouvons pardonner. Nous la vengerons." (Reportage Ronald Popeski et David Ljunggren; version française Camille Raynaud)