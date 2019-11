BAGDAD, 26 novembre (Reuters) - Trois explosions ont fait six morts et quinze blessés mardi à Bagdad, a-t-on appris de sources médicales et policières.

Une moto piégée a coûté la vie à trois personnes à Chaab, un quartier du nord de la capitale, et une autre en a tué deux à Bayaa, dans le sud-ouest, a-t-on précisé. Enfin, un engin explosif artisanal a fait un mort à Baladiyat, dans l’est.

Aucune revendication n'a été formulée.

(Ahmed Aboulenein, version française Jean-Philippe Lefief)