Six orphelins de djihadistes de l'EI rapatriés en Belgique

BRUXELLES, 14 juin (Reuters) - Six orphelins de djihadistes de l'organisation Etat islamique qui étaient détenus dans des camps kurdes dans le nord-est de la Syrie ont été rapatriés vendredi en Belgique, a annoncé dans la soirée le ministre belge des Affaires étrangères.

"Les six enfants viennent d'arriver en Belgique depuis la Syrie", a tweeté Didier Reynders.

Les enfants, qui sont âgés de six à dix-huit ans, "sont désormais suivis et accompagnés par les services d'aide à la jeunesse et les parquets locaux compétents", ajoute-t-il.

L'opération de rapatriement avait été annoncée jeudi soir par les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance kurdo-arabe, qui les détenaient.

Avant la Belgique, les Etats-Unis, la France et les Pays-Bas ont eux aussi rapatrié un petit nombre de femmes et d'enfants capturés et détenus dans le nord-est de la Syrie, mais beaucoup d'autres sont encore dans les mains des milices.

Les autorités kurdes appellent les pays occidentaux à rapatrier leurs ressortissants aux mains des FDS, mais peu sont enclins à le faire. (Alissa de Carbonnel avec Angus McDowall à Beyrouth Nicolas Delame et Henri-Pierre André pour le service français)