Six personnes inculpées après la découverte de 18 migrants morts dans un camion en Bulgarie

Les procureurs ont déclaré que le camion a été abandonné près du village de Lokorsko après que le conducteur et son compagnon ont constaté que plusieurs des 52 migrants se trouvant dans les compartiments cachés du camion, qui étaient isolés avec du papier d'aluminium, étaient étourdis et que certains étaient déjà morts.

Le conducteur du camion et son compagnon ont également été inculpés pour la mort des migrants, ont déclaré les procureurs.

Malgré des coups forts et prolongés sur la cabine, le chauffeur a refusé d'arrêter le camion plus tôt, a déclaré aux journalistes le chef du Service national d'enquête et procureur en chef adjoint Borislav Sarafov.

Ces décès ont choqué la Bulgarie, dans ce qui est l'un des pires incidents de ce type sur la route terrestre traversant les Balkans vers l'Europe.

Des milliers de personnes fuyant la guerre et la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie font ce voyage. L'année dernière, la Bulgarie a tenté de faire face à un afflux accru de migrants en provenance de la Turquie voisine.

Les 18 victimes sont mortes d'une combinaison de manque d'oxygène dans un espace clos et de difficultés respiratoires car elles avaient été entassées dans le camion "comme dans une boîte de conserve", a déclaré Sarafov.

"Les victimes sont mortes lentement et douloureusement", a-t-il ajouté.

"Cette affaire témoigne d'une extrême insensibilité et démontre que les migrants ne sont considérés que comme des marchandises qu'il faut expédier d'un endroit à un autre, qu'ils soient vivants ou morts", a-t-il ajouté.

Les 34 autres migrants, qui ont été transportés d'urgence à l'hôpital vendredi, restent dans un état stable, selon les responsables.

Cinq des personnes inculpées sont en détention, tandis que l'un des trafiquants présumés, qui avait réussi à fuir le pays, est recherché avec un mandat d'arrêt européen.

Les procureurs ont déclaré que le réseau avait fait passer des migrants de la frontière avec la Turquie à la Serbie en passant par la Bulgarie, d'où ils ont poursuivi leur voyage principalement vers la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France.