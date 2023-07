Zurich (awp) - La Bourse suisse annonce l'arrivée d'un nouvel acteur en provenance d'Extrême-Orient. La société Zhejiang Huayou Cobalt est en effet la sixième société chinoise à introduire ses certificats de dépôt ("global depositary receipts" - GDR) sur les bords de la Limmat cette année.

L'entreprise a émis 50 millions de certificats de dépôt, au prix unitaire de 11,65 dollars, indique SIX vendredi dans un communiqué. Un certificat correspond à deux actions de type "A" cotées à Shanghaï. Il en résulte un produit de 582,5 millions de dollars.

La société Zhejiang Huayou Cobalt est active dans le secteur des matériaux pour batteries lithium-ion et couvre toutes les étapes de la chaîne de production de valeur de ce secteur, de l'extraction de métaux tels que le nickel, le cobalt et la lithium jusqu'à la fabrication de batteries, précise SIX.

Il s'agit de la quinzième société chinoise à profiter du mécanisme Stock Connect conclu entre les Bourses de Zurich, Shanghaï et Shenzhen, en place depuis juillet 2022.

rq/rp