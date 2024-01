Les contrats à terme sur le maïs ont perdu du terrain pour la sixième semaine consécutive et les contrats à terme sur le soja ont baissé pour la cinquième semaine consécutive après que les attentes d'une offre abondante aient poussé les marchés à des plus bas pluriannuels jeudi.

Le soja a chuté de 6,5 % depuis le début du mois, tandis que le maïs et le blé ont chacun baissé d'environ 5,5 %, les précipitations au Brésil, principal producteur de soja, et les stocks américains plus élevés que prévu ayant amélioré les perspectives d'approvisionnement.

La couverture des positions courtes, le positionnement et la demande d'exportation américaine ont aidé le maïs et le blé à progresser vendredi, selon les négociants, tandis que le soja a terminé en légère baisse après avoir progressé plus tôt dans la séance.

Le ministère américain de l'agriculture a annoncé la première vente à l'exportation de soja américain depuis un mois dans le cadre de ses règles de déclaration quotidienne. Un rapport hebdomadaire de l'USDA a montré que les ventes à l'exportation de maïs et de blé pour 2023-24 ont dépassé les estimations des analystes au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 janvier.

"Les ventes à l'exportation de l'USDA ont été bonnes pour les céréales et le tourteau de soja", a déclaré Terry Reilly, stratège agricole principal chez Marex.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a terminé en baisse de 1/4 de cent à 12,13-1/4 dollars vendredi et a perdu environ 0,9 % sur la semaine. Jeudi, le marché est tombé à 12,01 dollars, son niveau le plus bas depuis novembre 2021.

Le blé CBOT a gagné 7-3/4 cents à 5,93-1/4 dollars le boisseau, un jour après avoir chuté à 5,73-1/4 dollars, son plus bas niveau en sept semaines. Le marché a baissé de 0,5 % sur la semaine, ce qui représente sa troisième perte hebdomadaire consécutive.

Le maïs a terminé en hausse de 1 1/2 cents à 4,45-1/2 dollars le boisseau vendredi et a reculé de 0,3 % sur la semaine. Jeudi, le marché a chuté à 4,36-3/4, son prix le plus bas depuis décembre 2020.

Les opérateurs continuent de surveiller l'état des cultures en Amérique du Sud après que les analystes ont revu à la baisse les estimations de la récolte de soja au Brésil en raison du temps chaud et sec qui a prévalu précédemment. Les craintes de sécheresse se sont toutefois atténuées grâce aux pluies récentes et des récoltes exceptionnelles sont attendues dans d'autres pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine.

"On s'inquiète d'une récolte abondante en Amérique du Sud dans les mois à venir", a déclaré Dennis Voznesenski, analyste à la Commonwealth Bank. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportages complémentaires de Peter Hobson à Canberra et de Sybille de La Hamaide à Paris ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Will Dunham, Subhranshu Sahu, Susan Fenton et Jonathan Oatis)