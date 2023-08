Les prix du pétrole ont augmenté pour la deuxième fois vendredi, s'apprêtant à connaître leur sixième semaine de hausse, après que l'Arabie saoudite et la Russie, les deuxième et troisième plus grands producteurs de brut au monde, se sont engagés à réduire leur production jusqu'au mois prochain.

Les contrats à terme du pétrole Brent pour octobre ont augmenté de 30 cents, ou 0,4%, à 85,44 dollars le baril à 0042 GMT, tandis que le pétrole West Texas Intermediate pour septembre a augmenté de 36 cents, ou 0,4%, à 81,90 dollars.

Le Brent a récupéré jeudi une baisse de 2% lors de la session de mercredi, laissant les contrats à terme prévus pour un gain hebdomadaire de 0,4%, tandis que le WTI devait clôturer la semaine avec une hausse de 1,4% après que les stocks de brut américains aient chuté de la manière la plus importante jamais enregistrée mercredi.

Les deux indices de référence étaient sur la bonne voie pour une sixième semaine de gains, leur plus longue série de gains hebdomadaires cette année.

La déclaration de l'Arabie saoudite, jeudi, visant à prolonger d'un mois la réduction volontaire de la production de pétrole de 1 million de barils par jour (bpj), y compris en septembre, est intervenue un jour avant la réunion des ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, y compris la Russie, connue sous le nom d'OPEP+.

Selon certaines sources, il est peu probable que le comité ministériel conjoint de suivi de l'OPEP+ modifie la politique globale de production de pétrole lors de la réunion de vendredi. Mais l'engagement de l'Arabie saoudite et les commentaires du vice-premier ministre russe Alexander Novak, qui a déclaré qu'il réduirait également ses exportations de pétrole de 300 000 bpj en septembre, ont suscité des inquiétudes quant à l'offre et soutenu les prix.

L'OPEP+ a convenu d'un accord général pour limiter l'offre jusqu'en 2024 lors de sa dernière réunion politique en juin, et l'Arabie saoudite s'est alors engagée à réduire volontairement sa production en juillet, puis a prolongé cette réduction jusqu'en août.

Après la décision de l'Arabie saoudite, le porte-parole de la Maison-Blanche chargé de la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les États-Unis continueraient à travailler avec les producteurs et les consommateurs pour veiller à ce que le marché de l'énergie favorise la croissance. Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole.

Malgré les réductions de l'offre, la dernière série de données économiques américaines montrant un marché de l'emploi tendu et un ralentissement du secteur des services inquiète le marché quant à la demande.

En outre, le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est aggravé plus que prévu en juillet et la Banque d'Angleterre a relevé son taux d'intérêt directeur d'un quart de point de pourcentage pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 15 ans jeudi, et a averti que les coûts d'emprunt risquaient de rester élevés pendant un certain temps.

L'augmentation des coûts d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs pourrait ralentir la croissance économique et réduire la demande de pétrole. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; Rédaction de Christian Schmollinger)