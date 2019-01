Sixième semaine de manifestations antigouvernemetales à Belgrade

BELGRADE, 12 janvier (Reuters) - Des milliers de Serbes ont défilé samedi dans les rues de Belgrade pour protester contre le président Aleksandar Vucic et et réclamer la liberté des médias et la fin des attaques contre des figures de l'opposition.

Réunis sous la banière de l'Alliance pour la Serbie, qui regroupe une trentaine de partis politiques et organisations de l'opposition, les manifestants ont exprimé leur défiance à l'encontre du chef de l'Etat qualifié de "voleur".

Le mouvement a débuté à la suite d'une agression dont un responsable de l'opposition, Borko Stefanovic, a été victime en novembre dans la ville de Krusevac. (Aleksandar Vasovic, Nicolas Delame pour le service français)