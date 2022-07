Skyguide a contrôlé plus de 500'000 vols au premier semestre 2022

Genève (awp/ats) - Skyguide a contrôlé 522'006 vols civils au cours du premier semestre 2022, ce qui correspond à 90% du trafic du premier semestre 2019, avant la crise due à la pandémie de Covid-19. Le trafic aérien a connu une reprise régulière, surtout depuis le début de la saison estivale.

De -29% en janvier, l'écart par rapport au trafic de 2019 s'est peu à peu réduit, passant à -20% en mars et atteignant -10% en mai et en juin, a indiqué mardi la société suisse de contrôle aérien. La ponctualité a été de 97,7%, soit meilleure qu'en 2019. La crise ukrainienne n'a pas eu d'impact sur les flux de trafic à travers la Suisse, a-t-elle précisé.

Le nombre de survols traités a été de 170,2% plus important que pendant les six premiers mois de 2022, mais en baisse de 15,5% par rapport à 2019. Le nombre de décollages et d'atterrissages pour l'ensemble de la Suisse a lui aussi augmenté (+131,7%) par rapport à l'année passée, mais reste moins élevé qu'en 2019 (-21,9%).

Différents segments

Les différents segments de marché des mouvements aériens au premier semestre 2022 affichent tous une hausse par rapport à la même période en 2021, quand Skyguide avait surveillé 203'346 vols. Mais par rapport à celui de 2019, le trafic semestriel des compagnies aériennes régionales, des compagnies principales et des vols low-cost est inférieur de respectivement 37,2%, 27,5% et 16,3%.

La hausse du trafic au premier semestre est due à une augmentation de 42,1% des vols cargo, de 24,2% de l'aviation d'affaires et de 5,5% des vols charter par rapport à la même période en 2019. Tous segments confondus, la reprise a été plus forte à Genève (+172% par rapport à 2021 et -17,1% par rapport à 2019) qu'à Zurich (+151,6% par rapport à 2021 et -29,2% par rapport à 2019).

A noter que les aéroports régionaux ont enregistré une hausse de 2,5% par rapport à 2019. Le jour le plus chargé pour Skyguide a été le dimanche 29 mai, avec 4069 vols contrôlés.

ats/jh