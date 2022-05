Skyguide veut réduire massivement les pertes en 2022

Berne (awp) - Après deux années de lourdes pertes, le fournisseur de services de navigation aérienne Skyguide ambitionne de réduire massivement son déficit cette année. "En 2022, ce sera encore tout juste rouge", a déclaré mercredi Alex Bristol, directeur de l'entreprise, lors d'un entretien donné à AWP en marge du Skyguide Business Day à Berne.

Skyguide a plongé dans le rouge en 2020 et 2021 avec un nombre de vols en chute suite aux restrictions sanitaires imposées pour combattre la pandémie. En effet, l'entreprise se finance normalement par des redevances pour les arrivées, les départs et les survols.

L'année dernière, la société a ainsi enregistré une perte nette de près de 120 millions de francs suisses. En 2020, l'entreprise avait même inscrit un déficit de près de 165 millions.

En 2021, Skyguide a guidé et surveillé plus de 690'000 vols selon les règles de vol aux instruments, soit 30% de plus que l'année précédente mais toujours 47% de moins qu'en 2019, avant la pandémie.

Pour l'exercice en cours, le chef de Skyguide se montre "très optimiste", comme il l'a déclaré lors de l'entretien: "le volume du trafic devrait à nouveau atteindre 90 à 100% de celui de 2019. Aux heures de pointe, le trafic devrait même être encore plus important. C'est surtout le tourisme qui est le moteur de la croissance et les voyages d'affaires ont également le vent en poupe. La guerre en Ukraine n'aurait qu'un impact très limité sur le trafic en Suisse et via la Suisse."

A nouveau plus de 400 millions de chiffre d'affaires

Si les prévisions se confirment, Skyguide devrait à nouveau réaliser un chiffre d'affaires de 420 à 430 millions de francs suisses, a estimé M. Bristol. L'an dernier, la société de contrôle aérien n'avait réalisé qu'un chiffre d'affaires de 349 millions. Mais c'était tout de même près d'un quart de plus que les 280 millions de l'année 2020.

Cela permettrait également d'endiguer massivement les pertes de Skyguide. Avec un volume de trafic équivalent à 90% du niveau de 2019, le déficit s'élèverait à 10 ou 15 millions de francs suisses en 2022, a estimé M. Bristol.

Selon l'organisme de surveillance Eurocontrol, la pandémie n'a toutefois été qu'un coup d'arrêt temporaire dans l'ascension du trafic aérien. Le directeur de la gestion du réseau d'Eurocontrol, Iacopo Prissinotti, a déclaré qu'en 2019, il y avait eu 37'000 vols en Europe les jours de pointe. En 2030, il y en aurait 50'000.

jb/mk/ib/rp