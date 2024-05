BANSKA BYSTRICA, SLOVAQUIE, 18 mai (Reuters) - L'état de santé du premier ministre slovaque Robert Fico s'est stabilisé mais reste grave, a déclaré samedi la ministre de la santé du pays, trois jours après la tentative d'assassinat dont le dirigeant d'Europe centrale a été victime.

Le vice-premier ministre slovaque, Robert Kalinak, a également déclaré que le transfert de Robert Fico vers la capitale, Bratislava, depuis l'hôpital d'une petite ville proche du lieu où il a été touché par cinq balles tirées à bout portant, n'aurait pas lieu dans les prochains jours.

Il n'est pas nécessaire de reprendre officiellement les fonctions de Robert Fico et des échanges avec le premier ministre sont en cours, a également dit Robert Kalinak à des journalistes.

Robert Fico a subi vendredi une opération de deux heures qui a renforcé les espoirs de guérison. L'attentat a provoqué une onde de choc dans toute l'Europe et suscité des inquiétudes quant à la situation politique du pays de 5,4 millions d'habitants.

La police slovaque a inculpé un homme identifié par les procureurs comme Juraj C. pour tentative de meurtre. Les médias locaux indiquent qu'il s'agit d'un ancien agent de sécurité d'un centre commercial, âgé de 71 ans, auteur de trois recueils de poésie. (Reportage de Bernadett Szabo et Jan Lopatka ; Rédaction de Justyna Pawlak ; Montage de Louise Heavens et David Holmes)