Chaque mois, nous épluchons les rapports mensuels d'activité des fonds (OPC) de petites valeurs européennes et vous résumons sous forme de tableau synthétique les derniers choix des meilleurs gérants. L'objectif : vous aider à mieux les sélectionner, mieux comprendre leurs performances, et vous permettre de suivre facilement les dernières décisions des meilleurs " stock-picker " français. Et pourquoi pas de vous en inspirer dans vos propres choix de valeurs.

L’hiver se prolonge pour les petites valeurs

Victimes de leur manque de liquidité, les petites valeurs ont continué de sous-performer en mars dernier. La corrélation entre la capitalisation boursière et la performance est très claire depuis le début de l’année et semble s’être accentuée avec les mouvements sociaux qui touchent actuellement l’hexagone. Pour résumer, les indices de PME françaises (microcaps) sont dans le rouge sur 2023, les indices d’ETI françaises (small et mid caps) sont légèrement dans le vert, et le CAC 40 est en croissance à deux chiffres, au sommet historique.

A la Financière Arbevel, dont le fonds PME a basculé en territoire négatif sur 2023 et ne fait plus partie de notre sélection, on observe que « les investisseurs ont ainsi concentré leur recherche sur des entreprises intégrant un bilan solide, une croissance visible et un pricing power avéré telles que le luxe ou la technologie (Nasdaq), au détriment des matières premières, value, industriel et financières ». Et les gérants d’Amplegest PME de pointer l’impact des grèves en France : « dans un premier temps, cette crise sociale engendre une perception très négative de la part des investisseurs qui se traduit par des flux vendeurs toujours plus importants. Dans un second temps, nous craignons que cette crise ait un impact notable sur les résultats du premier semestre 2023 qui s’annonçait déjà difficile en raison d’un effet de base très défavorable (le T1 de l’année dernière ne souffrait d’aucune crise et la guerre en Ukraine n’a vraiment eu un impact qu’à partir du T3 2022) ».

Ce phénomène de sous-performance des petites capitalisations est loin de n’être que français, même en mars. En effet, le Stoxx 600 a terminé le mois très légèrement négatif (-0,7%) alors que l’Eurostoxx Small NR, le MSCI Emu Small et le MSCI Emu Micro ont reculé sur le mois respectivement de 2.9%, 4% et 2.5%.

En attendant de meilleurs jours, les gérants cités plus haut et ceux de notre sélection restent confiants. Leur taux d’investissement est d’ailleurs de plus en plus élevé car les publications 2022 sont solides et les niveaux de valorisation de plus en plus attractifs. Jean-François Delcaire, gérant de Découvertes PME, achève ainsi son reporting mensuel toujours très complet : « ce premier trimestre se termine avec une nette contre-performance des plus petites valeurs (d’environ 11%). Après désormais plus de deux années de sous-performance, ce segment du marché est, selon nous, susceptible d’offrir un excellent point d’entrée, alors que les flux sur la classe d’actif semblent donner des signes d’inversion et que la saisonnalité (T2) des offres publiques pourrait désormais apporter un moteur complémentaire de performance ».

Evolution, dividendes capitalisés, des indices actions français par taille de capitalisation depuis le 1er janvier 2023

Le désintérêt pour les plus petites capitalisations se retrouve logiquement :

=> dans la décollecte des fonds dédiés depuis la fin 2018 :

Collecte des fonds SmidCaps français(source : IdMidCaps, Exane, Lipper)

=> dans la différence de valorisation entre les PME/ETI cotées et non cotées :

Multiples de VE/EBE en fin d’année (source : Epsilon, IdMidCaps) => dans la hausse du nombre d’offres publiques et des primes proposées pour sortir partiellement ou définitivement de la cote :