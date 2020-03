Small & Mid Caps : la prise en charge de la dépendance face au coronavirus 1 23/03/2020 | 14:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les groupes français spécialisés dans la prise en charge de la dépendance cotés en bourse (Orpéa, Korian, LNA Santé, Bastide Le Confort Médical) ont, comme les autres, été emportés par la lame de fond du Covid-19. Où en sont-ils actuellement ? Des éléments de réponse avec l’analyste de Portzamparc Gaétan Calabro, qui revoit sensiblement en baisse ses objectifs de cours sur les dossiers Korian et LNA Santé. Le résultat d’une prudence accrue sur les prévisions 2020 et d’une hausse de la prime de risque de la spécialité. Dans un secteur connexe, le fournisseur de matériel médical Bastide s’adapte à la demande. Mercredi dernier, le leader des trois groupes d’EHPAD français cotés est parvenu à rassurer lors de la publication de ses résultats. Le titre a même fait preuve d’un certain engouement avec un rebond de plus de 30% en deux séances ;" ...

Raphaël Girault © Zonebourse.com 2020 1