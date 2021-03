Small & Mid Caps : les derniers choix des stars de la gestion

Le contexte : prises de bénéfices sur les valeurs chouchoutes des meilleurs gérants

Dans la continuité du mois de janvier, les petites capitalisations européennes ont progressé en février (MSCI EMU Small Cap + 3.8% et CAC Small +5%).

Malgré des restrictions toujours présentes, les investisseurs apprécient la montée des vaccinations et les anticipations d’un fort rebond économique, déjà visible à travers les publications du quatrième trimestre.

Hausse des matières premières, inflation, hausse des taux… voilà des thèmes plus porteurs pour le CAC 40 que pour le CAC Mid & Small où les valeurs financières et les pures cycliques sont moins représentées.

Les valeurs de croissance, la technologie accusent le coup (les ex-stars du SaaS et des énergies renouvelables, qui ont fait le succès des meilleurs fonds de la sélection, font l’objet de prises de bénéfices quasi continues), empêchant les petites et moyennes valeurs de réaliser de nouveaux plus hauts à la différence du CAC, qui prend la tête sur 2021.

Evolution des indices actions par taille de capitalisation depuis 1 an

Le rebond initié depuis novembre est d’autant plus puissant que les capitalisations sont petites. L’indice CAC Small a gagné près de 50% depuis la fin octobre, contre une trentaine de pourcents pour le CAC 40. Les petites et moyennes valeurs ont repris le dessus sur les grandes sur 1 an, 5 ans et 10 ans.

Evolution des indices actions français depuis 5 ans : les petites et moyennes valeurs ont repris le dessus