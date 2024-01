SMALL & MIDCAPS : Ubisoft et Argan en vedettes

Parmi les recommandations sur les valeurs moyennes hexagonales, on retrouve plusieurs avis sur la foncière Argan, qui figure toujours parmi les premières entreprises qui publient leurs performances. Les objectifs sur Alstom et Ubisoft sont rabotés, pendant que Kepler Cheuvreux se penche sur Plastic Omnium et CGG.