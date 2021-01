SmartBe Wealth Inc. annonce une distribution théorique du FNB lié à l'indice SmartBe Global Value Momentum Trend

CALGARY, Alberta, 04 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SmartBe Wealth Inc. (« SmartBe ») a annoncé aujourd’hui le montant définitif de la distribution du revenu réinvestie pour les parts du FNB lié à l’indice SmartBe Global Value Momentum Trend (le « fonds ») pour l’année d’imposition 2020.



La date de clôture des registres de la distribution réinvestie était le 31 décembre 2020 et la distribution sera payable le 8 janvier 2021. Les montants imposables réels des distributions réinvesties pour 2020, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers (par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou « CDS ») au début de 2021.



Nom du fonds Symbole boursier Distribution réinvestie par part ($) FNB lié à l’indice SmartBe Global Value Momentum Trend SBEA 0,141 $

La distribution réinvestie est considérée comme une distribution théorique et est réinvestie automatiquement dans des parts du fonds au moment de la distribution. Elle est intégrée immédiatement de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur, les parts du fonds en circulation et la valeur liquidative des parts du fonds ne changent pas après qu’elle a eu lieu. Les porteurs de parts inscrits au 31 décembre 2020 recevront la distribution réinvestie. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les fonds, veuillez consulter www.smartbewealth.com.

À propos de SmartBe

SmartBe Wealth Inc. est une société de gestion de patrimoine et le gestionnaire du FNB lié à l’indice SmartBe Global Value Momentum Trend. La société collabore avec des fournisseurs d’indices internationaux publiés dans des documents d’édition savante pour constituer et livrer des fonds négociés en bourse canadiens visant une distribution publique répandue. SmartBe s’est engagée à fournir de nouvelles approches quantitatives aux investisseurs canadiens intéressés par des solutions de remplacement aux stratégies de placement complexes.



On lira le prospectus du FNB SmartBe et on consultera un conseiller financier avant d’investir. Le prospectus et les autres documents d’information peuvent être consultés au www.smartbewealth.com ou au www.sedar.com. Ces documents et l’aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB. Les fonds négociés en bourse n’offrent aucune garantie, leur valeur change souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Les investisseurs paieront des frais de gestion, ne paieront aucun courtage ni aucune commission de suivi et pourraient réaliser un gain ou une perte. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec nous à info@smartbewealth.com ou au (403) 930 8688.