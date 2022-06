Smithfield va fermer l'usine de Vernon en raison de la hausse des coûts en Californie

La fermeture, que l'entreprise a attribuée dans un communiqué à "l'escalade des coûts pour faire des affaires en Californie", intervient au moment où l'État déploie une nouvelle loi exigeant que le bétail bénéficie de confinements plus spacieux.

Smithfield, propriété de la société WH Group Ltd cotée à Hong Kong, n'a pas répondu immédiatement à une demande de Reuters qui souhaitait savoir si la loi, connue sous le nom de Proposition 12, avait contribué à la décision de fermer l'usine.

Les travailleurs de l'usine se verront proposer une aide financière et de transition, y compris l'option de se relocaliser dans d'autres installations de Smithfield, a déclaré la société.

"Un accord équitable qui rémunère les travailleurs jusqu'à l'année prochaine a été conclu", a déclaré John Grant, le président du syndicat United Food and Commercial Workers 770, qui représente les travailleurs de l'usine de Vernon.

L'usine, qui transforme le porc pour la marque Farmer John de Smithfield, a connu l'une des plus importantes épidémies de COVID-19 dans une usine de viande américaine, selon les calculs du Food and Environment Reporting Network (FERN), qui a été cité par les agences gouvernementales et les médias tout au long de la pandémie.

Fin 2020, Smithfield et un sous-traitant ont été condamnés à une amende de plus de 100 000 dollars par l'organisme de réglementation de la sécurité sur le lieu de travail de Californie pour ne pas avoir protégé correctement les travailleurs contre le virus.

L'entreprise porcine a cessé d'abattre des porcs dans son usine d'origine à Smithfield, en Virginie, en 2021, après un examen de ses opérations sur la côte Est. [L1N2OP2VK]