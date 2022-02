Smurfit Kappa prévoit de nouvelles hausses de prix après un bénéfice record

Le plus grand producteur européen d'emballages en papier a prédit en juillet dernier que l'inflation était là pour rester et a déclaré mercredi que les coûts de l'énergie et des matières premières restent à des niveaux élevés, ce qui nécessite des augmentations de prix continues qui amélioreront les marges.

La demande exceptionnelle d'emballages utilisés dans le commerce électronique a contribué à faire remonter les bénéfices de base de Smurfit au-dessus des niveaux d'avant la pandémie pour atteindre le chiffre record de 1,7 milliard d'euros (1,94 milliard de dollars), en hausse de 13 % par rapport à l'année précédente et supérieur aux 1,67 milliard prévus par 11 analystes interrogés par Refinitiv.

La marge EBITDA du groupe irlandais est tombée à 16,8 %, contre 17,7 % un an plus tôt, après que l'augmentation du prix de la fibre de récupération - une matière première clé dans les boîtes - a coûté 440 millions d'euros supplémentaires et que les coûts énergétiques ont augmenté de 235 millions d'euros.

Smurfit, qui compte parmi ses clients Procter & Gamble, Unilever et Nestlé, a déclaré que les échanges actuels et la demande de carton plat restent forts et qu'elle s'attend à ce que le marché reste tendu dans les mois à venir.

En conséquence, le producteur d'emballages reste effectivement en rupture de stock sur ses gammes de produits, a-t-il ajouté.

(1 $ = 0,8759 euros)