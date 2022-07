Snap manque ses objectifs de revenus alors que la concurrence croissante et l'inflation ralentissent la croissance

Le propriétaire de Snapchat est la première des grandes entreprises technologiques à publier ses résultats du deuxième trimestre, et les résultats pourraient être un indicateur des conditions affectant également le propriétaire de Facebook, Meta Platforms Inc, qui publie ses résultats la semaine prochaine, et Twitter Inc, qui publie ses résultats vendredi.

"Nous ne sommes pas satisfaits des résultats que nous livrons, indépendamment des vents contraires actuels", a déclaré Snap dans des remarques préparées publiées avant une conférence téléphonique avec les analystes.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre clos le 30 juin s'est élevé à 1,11 milliard de dollars, soit une augmentation de 13 % par rapport au trimestre précédent. Ce chiffre a manqué les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,14 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Les récents changements en matière de confidentialité sur les iPhones, les défis macroéconomiques et la concurrence croissante pour les dollars publicitaires ont tous contribué à un "ralentissement substantiel" de la croissance des revenus, a déclaré Snap.

La société basée à Santa Monica, en Californie, a déclaré qu'elle avait l'intention de ralentir considérablement les embauches, d'investir dans son activité publicitaire et de trouver de nouvelles sources de revenus, afin de croître à un rythme plus rapide.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sur Snapchat a augmenté de 18 % d'une année sur l'autre pour atteindre 347 millions, dépassant ainsi les estimations consensuelles de 344 millions d'utilisateurs.

Snap a déclaré que les revenus jusqu'à présent dans le troisième trimestre actuel sont stables par rapport à l'année précédente, mais n'a pas fourni de prévisions de revenus car "la visibilité prospective reste incroyablement difficile."

Les investisseurs s'attendent à ce que le rythme de croissance des revenus publicitaires des médias sociaux soit le plus lent jamais enregistré cette année, car la concurrence croissante de TikTok et d'Apple Inc dans le domaine de la publicité pourrait aggraver les conditions économiques.

Jeudi, Snap a également annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 500 millions de dollars.