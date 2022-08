L'ampleur des suppressions d'emplois n'est actuellement pas claire, car les responsables sont encore en train de la planifier pour leurs équipes, indique le rapport, ajoutant que le propriétaire de Snapchat compte plus de 6 000 employés. (https://bit.ly/3QaAmql)

Snap a refusé de faire des commentaires lorsqu'il a été contacté par Reuters.

Ce développement intervient alors que les entreprises technologiques, les bourses de crypto-monnaies et les sociétés financières suppriment des emplois et ralentissent l'embauche alors que la croissance économique mondiale ralentit en raison de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation rougeoyante et de la crise énergétique en Europe.

Le propriétaire de Facebook, Meta Platforms Inc, a réduit ses plans d'embauche d'ingénieurs d'au moins 30 % cette année, avait déclaré le PDG Mark Zuckerberg aux employés de L1N2YH27A en juin, et il les a avertis de se préparer à un profond ralentissement économique.

Le PDG de Snap, Evan Spiegel, a également informé les employés dans un mémo en mai que la société allait ralentir l'embauche L2N2XF2NL pour cette année et a exposé une large liste de problèmes.

Le mois dernier, la société a dressé un tableau sombre L1N2Z22MN des effets de l'affaiblissement de l'économie sur les médias sociaux et a refusé de faire des prévisions dans des conditions "incroyablement difficiles", faisant chuter ses actions de 25 %.