Snap s'attend à manquer son objectif de revenus et à ralentir les embauches

La société mère de l'application de messagerie photo Snapchat a déclaré que les conditions économiques se sont "détériorées davantage et plus rapidement que prévu", selon le dépôt.

Les défis auxquels l'entreprise est confrontée comprennent l'inflation croissante, les pénuries de la chaîne d'approvisionnement et l'impact de la guerre en Ukraine, a déclaré Spiegel dans un mémo vu par Reuters.

Les actions de Snap ont chuté de 28 % dans les échanges après le marché.

Le mois dernier, Snap prévoyait une croissance du chiffre d'affaires de 20 à 25 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente.

La nouvelle fait suite aux déclarations d'entreprises telles que Uber Technologies Inc et Meta Platforms Inc, propriétaire de Facebook, qui ont annoncé au début du mois qu'elles allaient réduire leurs coûts et leurs embauches.

Dans le mémo, Spiegel a déclaré que Snap évaluerait le reste du budget de cette année et que "les dirigeants ont été invités à revoir les dépenses pour trouver des économies supplémentaires."

Certaines embauches prévues seront repoussées à l'année prochaine, mais la société prévoit toujours d'embaucher plus de 500 personnes d'ici la fin de l'année, a-t-il déclaré.