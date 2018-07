SoLocal Group: Hausse des ventes Digital au T2 2018 0 0 25/07/2018 | 23:34 Envoyer par e-mail :

Finalisation du volet 2018 de réduction des effectifs Confirmation de la perspective 2018 de stabilisation de l'EBITDA récurrent1 Regulatory News: SoLocal Group (Paris:LOCAL) Activité du T2 20181 : Ventes Digital : 143 M€, +3,0%

Chiffre d’affaires Digital : 146 M€, -3,5% Résultats du S1 20181 : Chiffre d’affaires Digital : 293 M€, -1,2%

Chiffre d’affaires total : 350 M€, -4,7%

EBITDA récurrent : 70 M€, -11,9%

EBITDA récurrent - Capex : 48 M€

Endettement financier net2 : 342 M€ Perspective 2018 : Stabilisation de l’EBITDA récurrent1 : 170 M€ Croissance des ventes Digital1 de +3,0% au deuxième trimestre 2018 malgré un contexte social difficile. Conformément à l’agenda prévu, un accord a été trouvé avec les syndicats dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi et l’objectif d’environ 800 départs est atteint à l’été 2018. Le projet d’entreprise SoLocal 2020 continue d’être déployé, avec la rationalisation de l’organisation, la reduction de la base de coûts, le lancement progressif à partir de l’automne 2018 de la nouvelle gamme de produits packagés et simplifiés, et la conclusion de partenariats vecteurs d’audience et de croissance. A l’occasion de la publication des résultats semestriels au 30 juin 2018, Eric Boustouller, Directeur Général de SoLocal a déclaré : « La croissance des ventes Digital a été de + 3% au deuxième trimestre 2018 malgré un contexte social difficile. Au cours de cette période, nous avons franchi une étape majeure dans la mise en œuvre de notre projet de transformation ‘SoLocal 2020’ concernant la nouvelle organisation de l’entreprise grâce à la qualité du dialogue social et l'esprit de responsabilité de toutes les parties-prenantes. La signature de 4 accords avec les organisations syndicales majoritaires a permis d’enclencher la mise en œuvre de départs volontaires dans le cadre d’un congé de mobilité pour environ 700 personnes, permettant au Groupe d’atteindre son objectif d’environ 800 départs dès cet été. 2018 marque la refondation de SoLocal pour renouer dès 2019 avec la croissance. Au cours du second semestre, nous allons nous attacher à maintenir la dynamique commerciale en mobilisant toutes les énergies de l’entreprise au service de nos clients. Nous allons également continuer à accélérer la mise en place de notre projet de transformation avec, en particulier, le lancement progressif (en mode « test and learn ») de nos nouvelles offres packagées en abonnement et de notre nouvelle organisation commerciale omnicanale, qui seront pleinement en place début 2019. » Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes consolidés du Groupe au 30 juin 2018. Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité est en cours d’émission. Les comptes trimestriels sont non audités. Dans la présentation de ses résultats et dans le présent communiqué, SoLocal isole la dynamique des activités poursuivies de celle des activités qu’il a cédées. Les indicateurs de performance financière sont commentés sur le périmètre des activités poursuivies. Les éléments financiers présentés dans ce communiqué pour le T1 2017, S1 2017 et T1 2018 sont révisés à la lumière du nouveau périmètre des activités poursuivies (suite à la cession de certain actifs, cf. Annexe I), des nouvelles règles de gestion en IFRS 15 concernant la répartition des ventes entre Digital et Imprimés et le retraitement comptable concernant une offre promotionnelle Imprimés/Digital. Les éléments comptables sur l’année 2017 sont retraités en IFRS 15. I - Ventes1 En millions d’euros T2 2017 T2 2018 Variation S1 2017 S1 2018 Variation Ventes Digital 139 143 +3,0% 298 293 -1,8% Ventes Imprimés 29 20 -30,6% 62 43 -30,3% Ventes totales 168 163 -2,7% 360 336 -6,7% Les ventes totales s’élèvent à 163 millions d’euros au T2 2018, en baisse de -2,7% par rapport au T2 2017, avec une hausse des ventes Digital de 4 millions d’euros, soit +3,0%, alors que les ventes Imprimés sont en baisse de -9 millions d’euros, soit de -30,6% par rapport au T2 2017. La croissance des ventes Digital est portée par le succès des produits Présence, Booster contact et les sites Internet, notamment les sites Premium. La baisse des ventes Imprimés est en ligne avec la tendance des années passées. Au S1 2018, les ventes totales s’élèvent à 336 millions d’euros, en baisse de -6,7% par rapport au S1 2017, avec une baisse des ventes Digital de 5 millions d’euros, soit -1,8% (principalement due à une baisse des ventes Digital au T1 2018), et une baisse des ventes Imprimés de -19 millions d’euros, soit -30,3 % sur la période, en ligne avec la tendance de déclin global de l’activité historique Imprimés. Les KPIs1 opérationnels de SoLocal au T2 2018 s’établissent comme suit : T2 2017 T2 2018 Variation Abonnements (en % des ventes totales) en tacite reconduction 10% 16% +5,6 pts Nombre de visites (en millions) 601 604 +0,5% Les ventes en tacite reconduction représentent 16% des ventes totales au T2 2018 par rapport à 10% au T2 2017. Au 30 juin 2018, environ 40 000 clients du Groupe sont en mode abonnement en tacite reconduction. L’audience globale est en légère hausse de +0,5% : les visites totales atteignent 604 millions au deuxième trimestre 2018 par rapport à 601 millions au T2 2017, tirées par la croissance de l’audience mobile (augmentation de 10% représentant au T2 2018 44% de l’audience totale). L’audience PagesJaunes est en hausse de +2,6% par rapport au deuxième trimestre 2017, avec 432 millions de visites. L’audience PagesJaunes au S1 2018 est en hausse de +1,0% par rapport au S1 2017, avec 864 millions de visites. L’audience globale est en baisse de -0,9% au S1 2018 par rapport au S1 2017 avec 1,2 milliard de visites. 382 millions de contacts3 (« leads ») ont été générés au premier semestre 2018, ce qui représente une croissance de 3,2% par rapport au premier semestre 2017. Le nombre d’avis a également augmenté sur la même période de 44%. II - Carnet de commandes1,4 En millions d’euros 30 juin 20175 30 juin 2018 Variation Carnet de commandes Digital 384 377 -1,8% Carnet de commandes Imprimés 68 45 -34,1% Carnet de commandes total1,4 452 422 -6,7% Le carnet de commandes s’élève à 422 millions d’euros au 30 juin 2018, en baisse de -6,7%. Cette baisse est principalement liée au déclin continu de l’activité Imprimés (-34,1% de décroissance au 30 juin 2018 vs 30 juin 2017). III - Chiffre d’affaires1 En millions d’euros T2 20175 T2 2018 Variation S1 20175 S1 2018 Variation Chiffre d’affaires Digital1 151 146 -3,5% 297 293 -1,2% Chiffre d’affaires Imprimés1 41 31 -24,1% 70 57 -19,5% Chiffre d’affaires total1 192 177 -8,0% 367 350 -4,7% Le Groupe enregistre un chiffre d’affaires1 de 177 millions d’euros au T2 2018, en recul de -8,0% par rapport au T2 2017. Le Groupe enregistre un chiffre d’affaires1 de 350 millions d’euros au S1 2018, en recul de -4,7% par rapport au S1 2017. Le chiffre d’affaires Digital1 est de 146 millions d’euros au T2 2018, en baisse de -3,5% par rapport au T2 2017, et est de 293 millions d’euros au S1 2018, en faible baisse de -1,2% par rapport au S1 2017. Le chiffre d’affaires des Sites Internet et des produits Booster Contact est en croissance à deux chiffres. Le chiffre d’affaires Imprimés1 est de 31 millions d’euros au T2 2018, en baisse de -24,1% par rapport au T2 2017, et est de 57 millions d’euros au S1 2018, en baisse de -19,5% par rapport au S1 2017 . L’activité représente 16% du chiffre d’affaires total1 au premier semestre 2018. Avec les activités désengagées, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 178 millions d’euros au T2 2018 en baisse de -9,2% par rapport au T2 2017. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 351 millions d’euros au S1 2018 en baisse de -6,1% par rapport au S1 2017. IV - Coûts En millions d’euros S1 20175 S1 2018 Variation Chiffre d’affaires total1 367 350 -4,7% Charges externes nettes1 -97 -96 -0,3% Frais de personnel1 -191 -183 -4,0% EBITDA récurrent1 79 70 -11,9% Coût de restructuration - -125 - EBITDA non-récurrent1 -4 -133 NA Les charges externes nettes récurrentes1 atteignent -96 millions d’euros et sont en légère baisse de -0,3% au S1 2018 par rapport au S1 2017. Les frais de personnel récurrents1 s’établissent au S1 2018 à -183 millions d’euros et sont en baisse de -4,0% par rapport au S1 2017. Les éléments non récurrents qui impactent l’EBITDA s’élèvent à -133 millions d’euros et intègrent notamment pour -125 millions d’euros de coûts de restructuration liés au projet de transformation. Ces 125 millions d’euros se décomposent de la manière suivante : 163 millions d’euros de provision au titre des postes concernés dans le volet social 2018 du projet de transformation,

40 millions d’euros de reprise de provision au titre des indemnités de fin de carrière et médailles du travail correspondant aux postes supprimés en 2018,

2 millions d’euros de coûts de restructuration liés à des honoraires. Les frais de personnel liés au départ d’employés, soit en tant que volontaires de juillet à septembre 2018, soit dans le cadre de la phase de reclassement en octobre/novembre 2018, seront comptabilisés au S2 2018 en charges non-récurrentes à compter de la validation du départ. V - EBITDA En millions d'euros S1 20175 S1 2018 Variation EBITDA Digital récurrent 63 59 -5,7% EBITDA / CA 21,1% 20,1% EBITDA Imprimés récurrent 17 11 -35,1% EBITDA / CA 24,1% 19,5% EBITDA récurrent des activités poursuivies 79 70 -11,9% EBITDA / CA 21,6% 20,0% Contribution des éléments non récurrents1 -4 -133 NA EBITDA des activités poursuivies 76 -63 -183,5% EBITDA / CA 20,6% NA EBITDA des activités désengagées -2 0 -92,8% EBITDA consolidé 74 -63 -186,0% EBITDA / CA 19,7% NA L’EBITDA récurrent1 atteint 70 millions d’euros au S1 2018, en baisse de -11,9% par rapport au S1 2017, la baisse du chiffre d’affaires1 étant partiellement compensée par une baisse des frais de personnel1. L’EBITDA récurrent Digital1 atteint 59 millions d’euros, au S1 2018 contre 63 millions d’euros au S1 2017 soit une baisse de -5,7%. L’EBITDA récurrent Imprimés1 atteint 11 millions d’euros au S1 2018 contre 17 millions d’euros au S1 2017 soit une baisse de -35,1%. Le taux de marge EBITDA récurrent1 / chiffre d’affaires1 s’établit à 20,0% au S1 2018, en baisse de -1,6 points par rapport au S1 2017. L’EBITDA non-récurrent1 atteint -133 millions d’euros au S1 2018, en baisse de -129 millions d’euros par rapport au S1 2017, la baisse étant due principalement aux coûts de restructuration du projet de transformation de 125 millions d’euros. Avec les éléments non récurrents et les activités désengagées, l’EBITDA consolidé s’élève à -63 millions d’euros. VI - Résultat net En millions d’euros S1 20175 S1 2018 Variation EBITDA récurrent des activités poursuivies 79 70 -11,9% Dépréciations et amortissements1,6 -28 -33 +15,4% Résultat financier hors restructuration de la dette1 -11 -19 +74,2% Impôt sur les sociétés1,6 -17 -11 -34,9% Résultat récurrent des activités poursuivies 23 7 -69,4% Contribution des éléments non récurrents1 au résultat net 10 38 NA Coûts des restructurations NA -125 NA Gain net provenant de la restructuration de la dette1 266 NA NA Résultat net des activités poursuivies 299 -80 -126,8% Contribution des activités désengagées au résultat net -3 0 -93,4% Résultat net consolidé 296 -80 -127,2% Les dépréciations et amortissements1 s’élèvent à -33 millions d’euros au S1 2018, en hausse de +15,4% par rapport au S1 2017. Ceci s’explique principalement par la dépréciation totale des pertes antérieures des activités cédées de -3,7 millions d’euros. Le résultat financier1 s’établit à -19 millions d’euros au S1 2018, contre -11 millions d’euros (hors restructuration de la dette) au S1 2017. Cette variation provient des charges financières : dans le cadre de la restructuration financière de la dette au premier trimestre 2017, la nouvelle dette n’a pas porté d’intérêts du 1er janvier au 14 mars 2017. A noter que les éléments financiers non-récurrents sont nuls au S1 2018, contrairement au S1 2017 où le gain net provenant de la restructuration de la dette atteignait 266M€. La charge d’impôt sur les sociétés1 atteint -11 millions d’euros au S1 2018, en baisse de -34,9% par rapport au S1 2017, qui s’explique par une baisse du résultat courant avant impôt1. Le résultat récurrent des activités poursuivies s’élève à 7 millions d’euros au S1 2018, en baisse de -69,4% par rapport au S1 2017. Le résultat net des activités poursuivies atteint -80 millions d’euros au S1 2018, en baisse de 379 millions d’euros par rapport au S1 2017, principalement dû aux coûts de restructuration lié au projet de transformation. La contribution des activités désengagées au résultat net étant quasiment nulle, le résultat net consolidé du Groupe s’établit à -80 millions d’euros au S1 2018. VII – Flux de trésorerie et endettement En millions d’euros S1 20175 S1 2018 Variation EBITDA récurrent des activités poursuivies 79 70 -9,5 Eléments non monétaires inclus dans l’EBITDA1 -1 5 +5,9 Variation du besoin en fonds de roulement1 -17 -25 -7,6 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles1 -25 -22 +3,7 Résultat financier (dé)caissé1 -41 -17 +23,9 Eléments non-récurrents1 -12 -12 +0,1 Impôt sur les sociétés décaissé -27 -12 +15,2 Flux de trésorerie des activités poursuivies -44 -12 +31,7 Flux de trésorerie des activités désengagées -2 0 +1,7 Flux de trésorerie consolidés -46 -12 +33,4 La variation du besoin en fonds de roulement1 s’élève à -25 millions d’euros au S1 2018 contre -17 millions d’euros au S1 2017. Comme annoncé, l’équipe dirigeante travaille actuellement à la mise en place d’un plan d’amélioration du besoin en fonds de roulement du Groupe, avec des effets attendus en 2019. Avec la contribution des activités désengagées, le cash-flow net consolidé du Groupe s’élève à -12 millions d’euros au S1 2018. Au 30 juin 2018, le Groupe dispose d’une trésorerie nette de 73 millions d’euros7. L’endettement financier net2 s’établit à 342 millions d’euros au 30 juin 2018 par rapport à 357 millions d’euros au 30 juin 2017. Le Groupe poursuit par ailleurs l’analyse des options de refinancement de son endettement avec comme principal objectif d’en abaisser le coût. Le Groupe n’exclut à ce stade aucun type d’instrument de financement, y compris des instruments pouvant donner accès au capital de SoLocal dans le cadre des autorisations votées en Assemblée Générale le 9 mars dernier. VIII - Perspective 2018 La perspective pour l’année 2018 est celle d’une stabilité de l’EBITDA récurrent1 : 170 M€. IX - Prochaines dates du calendrier financier Les prochaines dates du calendrier financier sont les suivantes : Communication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 : 24 octobre 2018 post bourse Notes : 1 Périmètre des activités poursuivies.

2 L’endettement financier net correspond au total de l’endettement financier brut diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie nets.

3 Contacts potentiels générés pour des professionnels (clients et non-clients) ie. tous les clics qui démontrent la volonté de l’utilisateur de contacter le pro ou de se rendre sur le lieu de son point de vente.

4 Le carnet de commandes correspond à la part de chiffre d’affaires restant à reconnaître au 30/06/2018 sur les commandes de ventes telles que validées et engagées par nos clients au 30/06/2018. S’agissant des produits en mode abonnement, seule la période d’engagement en cours est considérée.

5 Retraité sous IFRS 15.

6 Retraité de l’application rétroactive des dispositions de la norme IAS 20 concernant le crédit d’impôt recherche.

7 Nette des découverts bancaires. À propos de SoLocal Group SoLocal Group ambitionne de devenir le partenaire, local, digital de confiance des entreprises pour accélérer leur croissance. Pour réussir cette transformation, il s'appuie sur ses six atouts fondamentaux, pour certains uniques en France : des médias à très fortes audiences, une data géolocalisée puissante, des plateformes technologiques évolutives (scalables), une couverture commerciale dans toute la France, des partenariats privilégiés avec les GAFAM et de nombreux talents (experts en matière de data, de développement, de digital marketing, etc.). Les activités de SoLocal Group sont structurées autour de deux axes. D’un côté, une gamme de services digitaux « full web & apps » sur tous les terminaux (PC, mobiles, tablettes et assistants personnels), proposés sous forme de packs et d’abonnements, (« Digital Presence », « Digital Advertising », « Digital Website », « Digital Solutions » et « Print to Digital »), et intégrant un service de coaching digital, pour faciliter la réussite des entreprises. De l’autre, des médias propriétaires (PagesJaunes et Mappy) qui sont au cœur du quotidien des Français et leur offrent une expérience utilisateur enrichissante et différenciante. Avec plus de 460 000 clients partout en France et 2,4 milliards de visites sur ses médias, le Groupe a généré en 2017 un chiffre d’affaires de 756 millions d’euros (IAS 18), dont 84% sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet. SoLocal Group est cotée sur Euronext Paris (LOCAL). Les informations sont accessibles sur www.solocalgroup.com. I. Annexe I : Activités désengagées Au cours du 1er semestre 2018, le Groupe s’est désengagé de quatre activités non stratégiques (« activités désengagées ») : Netvendeur au 9 mars 2018,

Retail Explorer au 31 mai 2018,

Effilab Dubaï le 19 juin 2018,

Effilab Australie au 28 juin 2018. II. Annexe II : Révision du T1 2017, T1 2018 et S1 2017 Ventes T1 2017 T1 2018 Variation En millions d’euros Publié le

24/04/18 Révisé Publié le

24/04/18 Révisé Publié le

24/04/18 Révisé Ventes Digital 166 159 153 150 -7,7% -6,0% Ventes Imprimés 29 33 21 23 -28,8% -30,0% Ventes totales 195 192 174 173 -10,8% -10,2% Les ventes du T1 2018 et T1 2017 publiées le 24 avril 2018 sont révisées à la lumière du nouveau périmètre des activités poursuivies (suite à la cession de certains actifs, notamment Retail Explorer, au T2 2018, cf. Annexe I) et des nouvelles règles de gestion sous IFRS 15 concernant la répartition des ventes entre Digital et Imprimés (tel que publié dans le communiqué de presse du 28 juin 2018 « IFRS 15 : nouvelle norme comptable sur la reconnaissance du chiffre d’affaires »). Chiffre d’affaires T1 2017 T1 2018 Variation En millions d’euros Publié le

24/04/20185 Revisé5 Publié le

24/04/2018 Révisé Publié le

24/04/2018 Révisé Chiffre d’affaires Digital1 150 146 152 148 +1,3% +1,2% Chiffre d’affaires Imprimés1 26 29 16 25 -36,9% -12,8% Chiffre d’affaires total1 176 175 168 173 -4,3% -1,2% Le chiffre d’affaires du T1 2018 et T1 2017 publiés le 24 avril 2018 sont révisés à la lumière du nouveau périmètre des activités poursuivies (suite à la cession de certains actifs, notamment Retail Explorer, au T2 2018, cf. Annexe I), des nouvelles règles de gestion sous IFRS 15 concernant la répartition des ventes entre Digital et Imprimés (tel que publié dans le communiqué de presse du 28 juin 2018 « IFRS 15 : nouvelle norme comptable sur la reconnaissance du chiffre d’affaires ») et le retraitement comptable concernant une offre promotionnelle Imprimés/Digital. S1 2017 En millions d’euros Publié le

27/07/17 Révisé Chiffre d’affaires Digital 323 297 Chiffre d’affaires Imprimés 62 70 Chiffre d’affaires total 386 367 Le chiffre d’affaires du S1 2017 est par conséquent impacté par la révision. III. Annexe III : Compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et bilan consolidés Compte de résultat consolidé En millions d’euros 30 juin 20175, 6 30 juin 2018 Consolidé Activités

désengagées Activités

poursuivies Consolidé Activités

désengagées Activités

poursuivies Récurrent Non

récur. Récurrent Non

récur. Variation

Récurrent Chiffre d'affaires 373 6 367 - 351 1 350 - -4,7% Charges externes nettes (101) (5) (97) 0 (99) (0) (96) (2) -0,3% Frais de personnel (199) (4) (191) (4) (190) (1) (183) (7) -4,0% Coût des restructurations - - - - (125) - - (125) - EBITDA 74 (2) 79 (4) (63) (0) 70 (133) -11,9% Dépréciations et amortissements (30) (1) (28) - (33) (0) (33) - +15,4% Résultat d'exploitation 44 (3) 51 (4) (96) (0) 37 (133) -27,1% Gain net provenant de la restructuration

de la dette au 13 mars 2017 266 - - 266 - - - - - Autres produits financiers - - - - 0 - 0 - - Charges financières (11) (0) (11) - (19) (0) (19) - +75,1% Résultat financier 255 (0) (11) 266 (19) (0) (19) - -74,2% Résultat avant impôt 299 (3) 40 262 (115) (0) 18 (133) -54,7% Impôt sur les sociétés (3) 1 (17) 14 (35) 0 (11) 46 -34,9% Résultat de la période 296 (3) 23 276 (80) (0) 7 (87) -69,4% Tableau consolidé des flux de trésorerie En millions d’euros 30 juin 20175 30 juin 2018 Variation EBITDA récurrent des activités poursuivies 79 70 -9,5 Eléments non monétaires inclus dans l'EBITDA (1) 5 +5,9 Variation du besoin en fonds de roulement (17) (25) -7,6 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (25) (22) +3,7 Résultat financier (dé)encaissé (41) (17) +23,9 Eléments non récurrents (12) (12) +0,1 Impôt sur les sociétés décaissé (27) (12) +15,2 Cash flow net des activités poursuivies (44) (12) +31,7 Cash flow net des activités désengagées (2) (0) +1,7 Cash flow net (46) (12) +33,4 Augmentation (diminution) des emprunts (270) (1) +269,3 Augmentation de capital 273 - -272,7 Autres dont cessions d'activité 1 (0) -1,1 Variation nette de trésorerie (43) (14) +29,0 Trésorerie nette et équivalents de trésorerie à l'ouverture 91 86 -4,9 Trésorerie nette et équivalents de trésorerie à la clôture 48 73 +24,1 Bilan consolidé En millions d’euros ACTIF 30 juin 20175 30 juin 2018 Variation Total des actifs non courants 308 325 +5,6% Ecarts d'acquisition nets 96 89 -6,9% Immobilisations incorporelles nettes 127 112 -11,7% Immobilisations corporelles nettes 28 23 -18,4% Autres actifs non courants dont impôts différés actifs* 58 102 +76,0% Total des actifs courants 359 394 +9,8% Créances clients 270 255 -5,3% Charges constatées d'avance 9 9 +8,8% Trésorerie et équivalents de trésorerie 49 73 +50,3% Autres actifs courants 32 57 +75,1% Total actif 667 719 +7,9% PASSIF Capitaux propres (619) (674) -8,9% Total des passifs non courants 550 524 -4,9% Dettes financières et dérivés non courants 399 409 +2,7% Avantages au personnel (non courants) 137 97 -29,2% Autres passifs non courants 15 18 +15,9% Total des passifs courants 735 870 +18,3% Découverts bancaires et autres emprunts courants 6 5 -22,5% Produits constatés d'avance 448 394 -11,9% Avantages au personnel (courants) 103 113 +9,0% Dettes fournisseurs 84 107 +27,0% Provisions courantes 20 179** +804,1% Autres passifs courants dont taxes 75 73 -1,9% Total passif 667 719 +7,9% * La variation des impôts différés actifs du 30 juin 2018 par rapport au 30 juin 2017 est principalement liée à une provision relative au plan de restructuration.

** Dont 163 millions d’euros de provisions pour restructuration. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180725005933/fr/

