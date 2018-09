SoLocal : lance avec Facebook « Social Vidéo », la première offre de publicité vidéo clé-en-main à destination des entreprises

Regulatory News:

SoLocal (Paris:LOCAL), partenaire local, digital, de confiance des entreprises françaises, et Facebook, renforcent leur partenariat stratégique avec le lancement d’une offre dédiée au format vidéo. Baptisée « Social Vidéo », cette solution est accessible à toutes les entreprises. Unique sur le marché, elle vient rejoindre une gamme déjà riche de 3 offres lancées en juin 2018 et qui s’engagent sur une communication locale performante sur Facebook : « Social Tract », « Social Clic » et « Social Réseaux ».

Vidéo : une réelle opportunité pour les entreprises

Des millions de Français regardent au moins une vidéo tous les jours sur Facebook. Dynamiques, pédagogiques et conviviales, elles génèrent de plus en plus d’appétence. Les entreprises doivent donc se saisir de ce format engageant pour renforcer leur visibilité sur Internet. Afin de leur permettre de capter une audience de qualité en toute simplicité, SoLocal a développé avec Facebook une offre sur-mesure de vidéos publicitaires clé-en-main.

« Chez Facebook, nous défendons une approche du marketing fondée sur le comportement des utilisateurs. Or, ce que l’on constate, c’est que plus de 8 milliards de vidéos sont visionnées chaque jour dans le monde sur Facebook, dont 75% sur mobile. Nous avons donc à cœur de proposer aux entreprises des formats et produits innovants qui leur permettent de créer des publicités « mobile first » et « video first ». Ce partenariat avec SoLocal s’inscrit dans cette logique en facilitant l’accès à ces outils aux entreprises locales. » précise Nicolaï Gérard, Business Manager Industries & Services, Facebook France

Un nombre de vidéos (bien) vues et garanti

Social Vidéo s’engage sur un nombre de vues (à partir de 1500 par vidéo) et une durée minimale de visionnage (au moins 10 secondes, soit le double du temps moyen constaté sur Facebook).

Des vidéos adaptées à la réalité des clients

Les publicités vidéo sont adaptées à l’activité du professionnel et construites à partir de storyboard et de script dédiés. Diffusée sur la zone de chalandise appropriée, la vidéo ne touche et n’engage que les internautes pertinents aux yeux du professionnel, à partir de critères sociodémographiques et de centres d’intérêt. Pertinente pour se différencier lors de moments forts (St Valentin, Noël, Fête des mères…) comme pour soutenir des périodes plus creuses, l’offre « Social Vidéo » permet ainsi aux commerçants, artisans et autres professionnels locaux de développer leur activité tout au long de l’année.

« 82% du trafic Internet concernera la vidéo d’ici 2020. La vidéo publicitaire est un format en plein essor, encore peu démocratisé auprès des entreprises locales. SoLocal a décidé de répondre à ce besoin en réunissant son expertise publicitaire et la puissance de Facebook pour en faire profiter ses clients. « Social Vidéo, c’est la promesse de campagnes percutantes pour les professionnels, grâce à des vidéos sur mesure et engageantes. Nos clients mettent en avant leurs promotions et évènements sur le fil d’actualité Facebook et développent leur notoriété auprès des utilisateurs ciblés dans leur zone de chalandise. Notre solution clé en main garantit une performance mesurée au nombre de vidéos vues avec un accompagnement et un suivi personnalisés. » indique Amaury Lelong, Directeur Publicité Digitale, Data et Nouveaux Produits chez SoLocal.

« Social Vidéo » : mode d’emploi en 3 étapes

De la prise de brief jusqu’au bilan de campagne, SoLocal s’occupe de tout :

1. Un professionnel réalise une vingtaine de prises de vue HD au sein de l’établissement. Ce dernier peut d’ailleurs les exploiter en parallèle sur ses autres supports de communication : site web, réseaux sociaux, brochures commerciales, PLV…

2. Des graphistes SoLocal créent sur mesure une vidéo en motion design à partir de contenus spécifiques au professionnel (images, textes, sons, vidéos) pour mettre en lumière son activité. Là encore, le professionnel peut exploiter sa vidéo en parallèle sur d’autres supports de communication

3. Des trafics managers expérimentés optimisent les campagnes réalisées

Rappel

Juin 2018 : SoLocal et Facebook France s'unissent pour lancer une gamme de solutions publicitaires clé-en-main adaptées aux besoins des entreprises locales et des enseignes à réseaux :

« Social Clic » : une offre à la performance avec une promesse de clics générés toute l’année !

» : une offre à la performance avec une promesse de clics générés toute l’année ! « Social Tract » : une offre publicitaire avec une promesse de répétitions d’affichage sur une période déterminée pour faire connaître son activité, ses produits et ses temps forts tout au long de l’année

» : une offre publicitaire avec une promesse de répétitions d’affichage sur une période déterminée pour faire connaître son activité, ses produits et ses temps forts tout au long de l’année « Social Réseaux » : SoLocal accompagne les organisations et les enseignes ; l’offre permet d’optimiser et de personnaliser les campagnes point de vente par point de vente grâce à un ciblage et un message local.

À propos de SoLocal

SoLocal Group ambitionne de devenir le partenaire, local, digital de confiance des entreprises pour accélérer leur croissance. Pour réussir cette transformation, il s'appuie sur ses six atouts fondamentaux, pour certains uniques en France : des médias à très fortes audiences, une data géolocalisée puissante, des plateformes technologiques évolutives (scalables), une couverture commerciale dans toute la France, des partenariats privilégiés avec les GAFAM et de nombreux talents (experts en matière de data, de développement, de digital marketing, etc.). Les activités de SoLocal Group sont structurées autour de deux axes. D’un côté, une gamme de services digitaux « full web & apps » sur tous les terminaux (PC, mobiles, tablettes et assistants personnels), proposés sous forme de packs et d’abonnements, (« Digital Presence », « Digital Advertising », « Digital Website », « Digital Solutions » et « Print to Digital »), et intégrant un service de coaching digital, pour faciliter la réussite des entreprises. De l’autre, des médias propriétaires (PagesJaunes et Mappy) qui sont au coeur du quotidien des Français et leur offrent une expérience utilisateur enrichissante et différenciante. Avec plus de 460 000 clients partout en France et 2,4 milliards de visites sur ses médias, le Groupe a généré en 2017 un chiffre d’affaires de 756 millions d’euros, dont 84% sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet. SoLocal Group est cotée sur Euronext Paris (LOCAL). Les informations sont accessibles sur www.solocalgroup.com.

