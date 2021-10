Soccer-Ashley dit qu'il a refusé une offre plus importante pour Newcastle avant la prise de contrôle par les Saoudiens.

Newcastle a été racheté par un groupe composé du Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, de PCP Capital Partners et de RB Sports & Media, mettant fin à des années d'incertitude à la grande joie des supporters.

Ashley, propriétaire d'une chaîne de vêtements de sport et d'autres entreprises, avait depuis longtemps cessé d'être le favori des supporters en raison de ce que la plupart d'entre eux considéraient comme un manque d'investissement. Le club a été relégué deux fois au cours de ses 14 années à la tête du club avant de rebondir immédiatement.

"Je voudrais que l'on sache que j'ai reçu une offre plus élevée pour le club que celle que j'ai acceptée. Elle provenait d'un autre soumissionnaire de bonne réputation qui a présenté un dossier crédible", a déclaré Ashley au journal Sun dans une interview publiée mardi sur https://www.thesun.co.uk/sport/football/16359179/newcastle-takeover-mike-ashley-exclusive.

"Mais j'ai estimé que l'offre que nous avons acceptée de la part des nouveaux propriétaires actuels serait la meilleure pour Newcastle United. L'argent n'était pas ma seule considération. Il y a eu des moments où je suis intervenu financièrement pour maintenir Newcastle United à flot.

"Nous avons veillé à ce que les salaires soient payés lorsque nous étions en difficulté, afin de pouvoir rebondir immédiatement. Personne n'était plus heureux que moi lorsque nous avons obtenu la promotion immédiate."

Ashley a déclaré qu'il n'était pas dans la même "ligue financière" que le consortium, et que vendre avait été la meilleure option.

"Il est difficile de rivaliser au plus haut niveau du football avec certains clubs qui ont des ressources presque illimitées", a-t-il déclaré. "Je sais depuis un certain temps que de nombreux fans de Newcastle sont frustrés par la situation et sont favorables à un changement.

"J'ai donc estimé que je devais aux fans de me battre bec et ongles au cours des 18 derniers mois environ pour que cela se produise."