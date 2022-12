Soccer-Brave Le Maroc avance alors que l'Espagne échoue aux tirs au but

Le gardien de but marocain Yassine Bounou a arrêté les tirs au but de Carlos Soler et Sergio Busquets après que Pablo Sarabia ait touché le poteau et Hakimi, d'origine espagnole, a tenu bon pour permettre à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale contre le Portugal ou la Suisse.

Le Maroc est devenu seulement la quatrième nation africaine à atteindre les quarts de finale du tournoi, 12 ans après que le Ghana l'ait fait en Afrique du Sud.

Après un match brouillon qui s'est terminé 0-0 après les prolongations, avec peu de tirs cadrés de part et d'autre, le Maroc a profité du soutien bruyant de ses supporters vêtus de rouge lors de la séance de tirs au but, alors que l'Espagne s'effondrait.

L'Espagne a bénéficié de plus de 75 % de la possession du ballon et a effectué près de 800 passes, mais le Maroc lui a posé des problèmes en contre-attaque et le gardien de but Unai Simon a effectué quelques bons arrêts.

C'est la quatrième fois que l'Espagne est éliminée de la Coupe du monde aux tirs au but et la deuxième fois de suite.

Les Espagnols ont passé une grande partie du match à tourner autour de la surface de réparation du Maroc sans tenter de tirer, de faire des passes ou de faire des mouvements pour briser leurs adversaires bien organisés.

Le Maroc a essayé d'utiliser la vitesse de Hakim Ziyech et Soufiane Boufal et une faute sur ce dernier a donné à l'équipe africaine la première occasion de marquer sur un coup franc d'Achraf Hakimi.

Le défenseur Nayef Aguerd passait au-dessus de la tête et Marco Asensio touchait le filet latéral pour l'Espagne.

Dani Olmo a eu le premier tir de l'Espagne à la 54e minute avec un tir en angle que Bounou a repoussé.

L'entraîneur espagnol Luis Enrique a fait entrer Alvaro Morata et Nico Williams pour insuffler un peu de vie à son équipe et le Maroc a dû puiser dans ses ressources pour passer la prolongation sans encaisser de but.

Ils y sont parvenus et l'effondrement de l'Espagne lors de la séance de tirs au but a provoqué des célébrations sauvages parmi les supporters marocains.