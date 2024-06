Société Générale CAR a identifié des opportunités cycliques en dehors de la tech

Le 26 juin 2024 à 10:49 Partager

" La surperformance des méga-capitalisations par rapport à la moyenne des actions du S&P 500 est aujourd'hui à un stade critique ", relève Société Générale Cross Asset Research. " La concentration de la performance sur quelques valeurs se produit généralement dans un marché baissier ou lorsque quelques actions concentrées ont le potentiel de nous faire entrer dans une ‘bulle’ - ce qui n'est ni l'un ni l'autre de nos scénarios de base ".



Dans le scénario optimiste, le " boom " de l'IA devient une bulle semblable à celle des TMT, entraînant le S&P 500 à 6 666 points. Les stratèges valorisent l'indice américain en appliquant les multiples de valorisation au sommet de la bulle sur les valeurs technologiques à leurs anticipations de profits pour 2025.



Dans le scénario pessimiste, les demandes d'allocations de chômage aux États-Unis dépassent largement les 300 000 si les marges bénéficiaires des petites entreprises diminuent sensiblement.



Le département de recherche de la banque d'investissement et de financement de Société Générale apprécie la technologie et continue de surpondérer ce secteur. Toutefois, comme le cycle des bénéfices en dehors des sociétés du Nasdaq-100 devrait passer d'une baisse de 10% en 2023 à une progression de 8% en 2024, il a identifié des opportunités cycliques en dehors de la technologie également.



Ainsi, au lieu de prendre un risque cyclique au sein de la technologie, où les titres à haut risque ont déjà bien performé, les stratèges suggèrent d'opter pour les financières et les industrielles. Pour prendre le risque associé aux actions de faible qualité et à effet de levier de l'indice Russell 2000, Société Générale CAR pense que la Fed devrait réduire ses taux à plusieurs reprises et que la courbe des rendements devrait être positive.



Enfin, il prévient que la volatilité augmente généralement avant les élections américaines et maintient son objectif de 5500 points pour le S&P 500 pour la fin de l'année.