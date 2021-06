Société Générale : Amendment to the terms and conditions

CONDITIONS DEFINITIVES APPLICABLES

APPROUVEE PAR L'EMETTEURMODIFIEES ET ACTUALISEES

Modifiées et actualisées le 23/06/2021 (la date initiale des Conditions définitives est leEn datedu 23 juin

2014)

SG Issuer

Emission de EUR 13 000 000 de Titres arrivant à échéance le 25/06/2024 inconditionnellement et irrévocablement garantis par Société Générale dans le cadre du Programme d'Emission de Titres de Créance

PARTIE A - CONDITIONS CONTRACTUELLES

Les termes utilisés dans les présentes Conditions Définitives ont la signification qui leur est donnée dans la section intitulée "Modalités des Titres de Droit Anglais" du Prospectus de Base en date du 31 décembre 2013. Le présent document constitue les Conditions Définitives des Titres qui y sont décrits et doit être lu conjointement avec le Prospectus de Base et les suppléments à ce Prospectus de Base en date du 25/02/2014 et du 07/03/2014 et du 04/06/2014 publié(s) avant la Date d'Emission (telle que définie ci-dessous) (le Supplément); étant toutefois précisé que dans la mesure où ce Supplément (i) est publié après que les présentes Conditions Définitives ont été signées ou émises et (ii) stipule un changement de certaines Modalités de la section intitulée "Modalités des Titres de Droit Anglais" , ce changement n'aura aucun effet sur les Modalités des Titres auxquels les présentes Conditions Définitives se rapportent. L'intégralité des informations relatives à l'Emetteur, au Garant, le cas échéant, et à l'offre des Titres sont celles figurant dans les présentes Conditions Définitives lues conjointement avec le Prospectus de Base et tout(s) Supplément(s) éventuel(s). Avant d'acquérir un droit sur les Titres décrits dans les présentes, les investisseurs potentiels doivent lire et comprendre les informations fournies dans le Prospectus de Base et tout(s) Supplément(s) éventuel(s) et avoir connaissance des restrictions applicables à l'offre et à la vente de ces Titres aux Etats-Unis ou à des U.S. Persons, ou pour leur compte ou à leur bénéfice. Le Prospectus de Base, tout(s) Supplément(s) éventuel(s) et les présentes Conditions Définitives sont disponibles pour consultation au siège de l'Emetteur et du Garant, le cas échéant, dans les bureaux désignés des Agents Payeurs et, dans le cas de Titres admis à la négociation sur le Marché Réglementé de la Bourse de Luxembourg, sur le site internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et, dans le cas de Titres offerts au public ou admis à la négociation sur un Marché Réglementé dans l'Espace Economique Européen, sur le site internet de l'Emetteur (http://prospectus.socgen.com).

1. (i) Série N°: 50367FR/14.6 (ii) Tranche N°: 1

Date à laquelle les Titres sont

assimilés : Sans objet 2. Devise Prévue : EUR 3. Montant Nominal Total : (i) - Tranche : EUR 13 000 000 (ii) - Série : EUR 13 000 000 4. Prix d'Emission : 100% du Montant Nominal Total 5. Valeur Nominale : EUR 100 000 6. (i) Date d'Emission : (JJ/MM/AAAA) 25/06/2014

Date de Début de Période d'Intérêts :

(JJ/MM/AAAA) Non Applicable16/11/2020 7. Date d'Echéance : 25/06/2024 (JJ/MM/AAAA) 8. Droit applicable : Droit anglais 9. (i) Rang de créance des Titres: Non Assortis de Sûretés

Date d'autorisation de la société pour

l'émission des Titres : Sans objet

