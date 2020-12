Société Générale opérera en architecture ouverte pour ses réseaux en 2021 03/12/2020 | 16:00 1 Envoyer par e-mail :

Société Générale annonce qu'il sera le premier et l'unique acteur bancaire majeur à opérer, dès le premier trimestre 2021, en architecture ouverte pour l'ensemble des clients de ses deux réseaux. La banque a dévoilé la mise en place de nouveaux partenariats avec des gestionnaires d'actifs français et internationaux de référence.



Amundi, BlackRock, DNCA, La Financière de l'Echiquier, Mirova et Primonial REIM fourniront ainsi au réseau Société Générale des solutions d'épargne et d'investissement dans un dispositif en architecture ouverte. Lyxor viendra compléter cette sélection par un fonds d'ETFs " transition climatique ".



Ces accords permettront de couvrir de nombreuses classes d'actifs dans le monde – des marchés obligataires aux marchés actions en passant par l'immobilier – des thématiques variées telles que l'énergie ou l'environnement ainsi qu'une large gamme de styles de gestion.



L'offre de conseil et les nouvelles solutions d'investissement proposées intégreront aussi de manière systématique les enjeux sociaux et environnementaux.





anoustous - Plus de vingt ans après les autres....



