Société Générale réduit son objectif de cours sur Neopost

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale a abaissé jeudi son objectif de cours sur Neopost à 23 euros, au lieu de 26 euros précédemment, tout en laissant son opinion "conserver" inchangée sur la valeur. Pour la banque, la chute de 17% du cours de l'action mercredi est liée en grande partie à la nouvelle politique de retour aux actionnaires, qui va réduire le dividende des deux tiers. Dans le cadre de son nouveau plan stratégique "Back to Growth", le groupe a décidé de ramener son taux de distribution annuel à un minimum de 20% du résultat net part du groupe, avec un plancher absolu de 0,50 euro par action, à comparer à 1,70 euro payé en 2018 au titre de l'exercice 2017. Le spécialiste des solutions de traitement du courrier souhaite ainsi disposer de davantage de flexibilité financière pour saisir des opportunités d'acquisitions ciblées. Société Générale juge le plan "globalement bon" mais estime que "certaines de ses implications - à savoir une dette plus lourde et des fusions et acquisitions coûteuses - pourraient amener de nombreux investisseurs à adopter une approche attentiste". (fberthon@agefi.fr) ed : ECH

