Société Générale s'associe à Fidelity dans l'épargne salariale pour les grandes entreprises

Société Générale a annoncé s'être associée à Fidelity International pour déployer une offre d'épargne salariale sur mesure à destination des grandes entreprises. Centrée autour de 9 nouveaux fonds communs de placement en entreprise (FCPE) (7 FCPE Multi-entreprises, 1 FCPE solidaire et 1 FCPE PEA/PME) de qualité, l'offre " Mon Epargne Entreprise Responsable " couvre différents niveaux de risques et de rendements et s'adapte ainsi à chaque profil d'épargnants. Ces 9 fonds sont également disponibles pour des dispositifs de retraite supplémentaire en entreprise.



La gamme basée sur des stratégies de gestion active de conviction aux performances éprouvées et vise une une empreinte d'investissement durable très marquée (ESG/ critères extra-financiers).



En s'appuyant sur Fidelity International, Société Générale propose ainsi à ses clients Grandes Entreprises une offre unique de gestion financière active, internationale et de conviction, orientée vers l'investissement responsable et à une tarification compétitive.