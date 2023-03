Sociétés Cotées : GmbH, NV, KGaA, Plc, SpA, Oyj, SGPS... de quoi parle-t-on ?

Question récente d'un lecteur : pourquoi il y a deux laboratoires pharmaceutiques qui ont le même nom en bourse, Merck & Co., Inc. et Merck KGaA ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie "Inc" et KGaA" ? Je m'étais promis depuis plusieurs années de faire un bout de papier sur les petits termes qui suivent parfois les sociétés, pas en mode juridico-pénible mais juste pour notre culture générale à tous. Alors SE, Inc. Ltd, KGaA, SpA... qu'est-ce que ça veut dire ?