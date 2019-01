Sodexo : Décryptage du palmarès du CAC40 à la clôture - Jeudi 10 janvier 2019 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SODEXO (+2,45% à 93,74 euros)Le spécialiste de la restauration collective a affiché, au titre du premier trimestre de son exercice décalé 2018/2019, un chiffre d'affaires en hausse de 6,8% à 5,7 milliards d'euros. La croissance interne atteint +2,6%, au dessus du consensus de +2%. Et ce, grâce aux acquisitions du groupe, et "une croissance stable en Europe, soutenue dans les économies en développement, et en amélioration progressive en Amérique du Nord"