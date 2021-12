Sofia Goggia intouchable !

Sofia Goffin est la reine de ce début de saison ! L'Italienne remporte un nouveau succès après celui obtenu hier en descente à Val D'Isère ! La Transalpine réalise une démonstration sur la piste savoyarde et s'impose devant la Norvégienne Mowinckel (+0'33) et sa compatriote Elena Curtoni (+0'51). Sa principal rivale, l'Américaine Mikaela Shiffrin termine au 5e rang à 75 centièmes. La Transalpine augmente par la même occasion son avance en tête du général ! Les Françaises réalisent une bonne performance de groupe ! La première tricolore est Romane Miradoli avec la 10e place (+1'24) et la deuxième est Camille Cerutti auteur d'une course magnifique pour prendre la 11e position à 1'33 avec le dossard 40 ! Laura Gauché prend la 17e place et Tessa Worley la 26e et Tiffany Gauthier la 28e.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)