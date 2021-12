Sofia Goggia reçue 3/3 !

Sofia Goggia était la plus forte sur la piste savoyarde ! L'Italienne realise une véritable démonstration sur l'Oreiller-Killy pour prendre le meilleur sur l'Américaine Breezy Johnson (+0'27) et l'Autrichienne Mirjam Puchner (+0'91). La troisième au classement de la discipline, la Suissesse Corinne Suter ne prend que la 6e place à 1'43. L'Italienne prend donc la tête provisoire du classement général devant l'Américaine Mikaela Shiffrin avant la course de demain et bien évidemment accroît son avance en tête de la discipline avec ses 3 victoires en 3 courses . La première française est Laura Gauché avec la 14e place. La seconde tricolore dans les points est Romane Miradoli avec le 29e temps.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)