Sofidy Pierre Europe acquiert un portefeuille de murs de commerces à Arcachon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sofidy, gestionnaire de fonds immobiliers, annonce l’acquisition de 6 boutiques premium dans le centre-ville d’Arcachon pour le compte des épargnants de l’OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe. Cette acquisition réalisée par la société de gestion, désormais filiale de Tikehau Capital, s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement de l’OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe, qui combine investissement dans des actifs immobiliers physiques et dans des actifs financiers, essentiellement sur de l’immobilier coté.Les murs de commerces acquis développent une surface de 950 mètres carrés et sont situés au centre de la ville d'Arcachon, dans une zone d'aménagement concertée (ZAC) de 3 hectares.Cette zone comprend un espace piétonnier de 10 000 m², un marché couvert de style Baltard de 1 500 m², 300 logements destinés à une population permanente, une résidence de tourisme de grand standing, 5 200 m² de boutiques et restaurants, un cinéma multiplex, une salle d'exposition, un parking sous-terrain de 600 places et 3500 m² de commerces." Cette acquisition dont le rendement immédiat approche 7% s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'accumulation de pieds d'immeubles bien placés dans les métropoles dynamiques et les agglomérations portées par une forte attractivité touristique, a expliqué Olivier Loussouarn, Directeur des investissements de Sofidy.