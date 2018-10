Sofidy acquiert de nouveaux murs de commerces à Montpellier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société de gestion de fonds immobiliers Sofidy a annoncé une nouvelle acquisition à Montpellier pour le compte de son Oppci Sofimmo, un OPCI professionnel " ouvert " destiné aux investisseurs institutionnels et aux Grands Comptes. Situé dans une des rues les plus commerçantes du cœur historique de la ville, et entouré de grandes enseignes nationales et internationales, le magasin Tentation, spécialisé dans la chaussure féminine, bénéficie d'un emplacement premium.Acheté 800 000 euros FAI, cet actif loué pour une durée à bail de 9 ans présente une superficie de 65 mètres carrés.