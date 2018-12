Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sofidy, gestionnaire de fonds immobiliers, a acquis l’immeuble de bureaux « Canopée » auprès d’Osae Partners. L’immeuble est situé à Guyancourt, l’une des 12 communes de Saint Quentin en Yvelines (78). Cet actif est acquis à hauteur de 60% pour le compte de la SCPI diversifiée Immorente et de 40% pour celui de la SCPI de bureaux Efimmo, les deux véhicules historiques de Sofidyqui affichent respectivement 2,8 milliards et 1,1 milliard d’actifs sous gestion.Livré en 2009 et réalisé par l'architecte Jean-Paul Viguier, l'immeuble " Canopée " développe une surface utile de 17 500 mètres carrés, répartie sur 3 corps de bâtiment reliés. Cet immeuble est entièrement occupé par le siège social de Sodexo en France dans le cadre d'un bail ferme de 9 ans." Nous apprécions les fondamentaux solides du marché tertiaire de Saint Quentin en Yvelines, dans lequel nous avons réalisé d'autres investissements ces dernières années ", a déclaré Olivier Loussouarn, directeur des investissements immobiliers de Sofidy.