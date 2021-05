Sofidy a acquis à Paris d'un ensemble immobilier entièrement rénové de 2 430 m² loué à l'Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA). Cette nouvelle acquisition a été réalisée pour le compte des épargnants de la SCPI Immorente auprès du fonds Wrep#2 géré par Osae Partners. Situé à 200 mètres du Panthéon dans le 5ème arrondissement de Paris, l'immeuble bénéficie d'une localisation prestigieuse sur la Montagne Sainte Geneviève, au cœur du Quartier Latin, le quartier étudiant historique de Paris.



L'immeuble, acquis en 2016 par le fonds Weinberg Real Estate Partners 2 et géré par Osae, a été entièrement rénové et loué depuis septembre 2019 par l'école de mode et du design LISAA qui y a récemment ouvert son nouveau campus parisien, pour une durée ferme résiduelle de 10 ans.



Créée en 1986, LISAA compte plus de 3 500 étudiants et fait partie du groupe Galileo, leader européen de l'éducation supérieur avec des établissements reconnus comme les Cours Florent, l'école de design Penninghen ou les écoles de commerce ESG.



Cette acquisition, réalisée dans un délai restreint, a fait l'objet d'un financement de la part d'une banque reconnue, permettant une optimisation de la performance pour Immorente et démontrant la capacité de Sofidy à originer et exécuter des opérations " Core " créatrices de valeur dans les grandes capitales européennes.