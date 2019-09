Sofidy acquiert près de 12 000 mètres carrées de bureaux au coeur du Parc Mail de Roissy

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sofidy a fait l’acquisition d’un ensemble de bureaux situé à quelques minutes de l’aéroport Charles De Gaulle, pour le compte des épargnants de la SCPI EFIMMO 1. Construit en 2014, le site certifié HQE se déploie à travers deux bâtiments. Le premier bâtiment de près de 10 000 mètres carrés est entièrement loué au constructeur automobile Volkswagen, dont le bail s’étend encore sur les 9 prochaines années.Locataire pérenne, l'implantation du groupe à Parc Mail répond à un choix stratégique permettant l'implantation de plusieurs de ces départements (ventes, marketing, communication) de chacune des marques de Volkswagen Group France et du siège social de Volkswagen Bank France.Le second bâtiment de service de 1 900 mètres carrés abritant notamment un RIE et une crèche Kids'up." L'immobilier de bureaux est l'un des secteurs d'investissement que nous privilégions chez Sofidy", a déclaré Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy.