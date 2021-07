Sofidy a acquis un immeuble emblématique sur la principale artère commerçante de la Presqu'île de Lyon, pour le compte des épargnants de sa SCPI Immorente. La SCPI comptabilise plus de 2 000 actifs immobiliers pour un total de 3,52 milliards d'euros de capitalisation, a rappelé le premier gestionnaire indépendant sur le marché de la pierre-papier.



Cet immeuble haussmannien de grande qualité architecturale est situé sur la principale artère commerçante et piétonne de la Presqu'île de Lyon, à l'angle du 69 rue de la République et du 20 rue Louis Paufique.



La Rue de la République est à Lyon ce que les Ramblas sont à Barcelone ! 1,5 km de rue commerçante et touristique dans le cœur historique de la ville qui bénéficie d'un patrimoine de 1er ordre.



L'emplacement est doublement stratégique puisque l'immeuble bénéficie également de la proximité immédiate du nouvel Hôtel-Dieu et de ses boutiques de luxe et prêt-à-porter haut de gamme. La rue de la République attire les plus grandes enseignes nationales et internationales et génère un chiffre d'affaires équivalent à celui du centre commercial de la Part-Dieu (800 millions d'euros).