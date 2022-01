Sofidy a bouclé un club deal institutionnel avec l'acquisition de deux actifs Retail à Paris intra-muros et en 1ère couronne de Bordeaux pour un montant de 153 millions d'euros. Le véhicule dédié à cette opération " SOREF1 " offre ainsi l'opportunité à des investisseurs institutionnels de participer à deux acquisitions stratégiques aux côtés de fonds gérés par Sofidy, dont la SCPI Immorente (sponsor principal).



A travers cette opération, Sofidy expose ses fonds gérés et des investisseurs institutionnels à des actifs qui démontrent leur résistance au sein de la catégorie des commerces à savoir un hypermarché à Paris et un Retail Park à Bègles.