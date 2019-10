Sofidy dévoile une nouvelle acquisition en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sofidy, premier acteur indépendant des SCPI en France, annonce l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Cologne, au cœur de la zone de l’Airport Businesspark, pour le compte des épargnants de la SCPI Efimmo 1. Construit en 1993, cet actif se déploie sur 4 étages d’une superficie totale d’environ 6 400 mètres carrés. L’ensemble de la surface est occupé par un locataire unique qui a signé un premier bail de 10 ans en 2010 et qui vient d’être renouvelé pour 10 ans jusqu’à 2030." L'Allemagne est, depuis plusieurs années, un pays clé dans la stratégie de diversification de Sofidy. La métropole de Cologne/Bonn, avec sa population grandissante et les taux de vacance de ses immeubles de bureaux à la baisse, bénéficie d'une attractivité remarquable sur laquelle nous souhaitons capitaliser à long terme. ", a déclaré Jean-François Le Dren, Directeur adjoint des investissements Europe et opérations spéciales de Sofidy.