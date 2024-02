Sofidy : l'environnement devrait demeurer chahuté

"2023 a été une année marquée, sans surprise, par un mouvement de hausse sensible des taux d’intérêt", rappelle Guillaume Arnaud, Président du directoire de Sofidy dans son bilan d’une année "inédite". Il retient également que les banques centrales américaine et européenne "ont relevé leurs taux directeurs (taux à court terme) pour juguler une inflation, qui avait fait son retour en Europe comme aux États-Unis en 2022".



"L'environnement devrait demeurer chahuté sur une bonne partie de l'année 2024 sur certaines typologies d'actifs " ajoute-t-il cependant. "Les prix des actifs, qui ne répondent plus aux besoins des utilisateurs, notamment les bureaux obsolètes en périphérie des grandes villes, seront particulièrement pénalisés". "Soumis à un stress de liquidité, certains devront céder des actifs à des prix décotés, ce qui va contribuer à renforcer le mouvement de baisse des prix sur ces actifs".



"A mesure que la détente des taux d'intérêt se poursuivra, le contexte devrait progressivement s'éclaircir pour le marché immobilier", prévoit le gérant. "En attendant, les acteurs, qui disposent d'une marge de manœuvre financière suffisante, pourront saisir des opportunités d'acquisition sur l'année 2024", du fait de prix attractifs et de taux de rendement plus élevés qu'il y a encore quelques mois, "ce qui devrait contribuer à améliorer le rendement global des portefeuilles d'actifs".