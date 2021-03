Sofidy, filiale de Tikehau Capital, a annoncé l’obtention du label ISR d’État pour son fonds Action européennes S.YTIC. Ce label est attribué à des OPCVM investis en actions et/ou en obligations, auxquels les particuliers peuvent notamment accéder dans le cadre de contrats d’assurance-vie, du PEA, du PEE ou de comptes-titres.



Le label a été créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances, pour permettre aux épargnants, ainsi qu'aux investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d'investissement mettant en œuvre une méthodologie robuste d'investissement socialement responsable (ISR), aboutissant à des résultats mesurables et concrets.



" L'obtention de ce label confirme la philosophie des équipes de gestion actions chez Sofidy, et reflète notre engagement dans la considération des impacts ESG tout au long de nos processus d'investissements ", a déclaré Laurent Saint Aubin, gérant Actions Europe chez Sofidy.