Sofidy recrute Anne Mellier en tant que Directrice des Ressources Humaines

La société de gestion de fonds Sofidy a annoncé la nomination d’Anne Mellier (47 ans) au poste de Directrice des Ressources Humaines et membre du comité de direction. Elle bénéficie d’une expérience de 20 ans dans les métiers de la Banque et de la gestion d’actifs. Basée à Evry, elle est rattachée au Directoire et a pour objectif d’accompagner le développement de la société en déployant sa stratégie RH dans le cadre de la croissance soutenue de Sofidy. En 2018, Anne Mellier avait rejoint Crédit Agricole SA en tant que Directrice des Ressources Humaines adjointe.