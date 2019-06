Sofidy se développe en Autriche

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le gestionnaire de fonds immobiliers Sofidy annonce l’acquisition d’un immeuble mixte à Salzbourg, troisième plus grande ville d’Autriche, pour le compte des épargnants de l’OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe. Cette première acquisition en Autriche illustre la nouvelle dynamique internationale de la société de gestion, désormais filiale de Tikehau Capital.Lancé en mars 2018, cet organisme de placement collectif immobilier (OPCI) a pour objectif de proposer aux épargnants une solution d'épargne immobilière liquide et diversifiée en combinant la double expertise de gestion de Sofidy en immobilier physique et coté.Sixième acquisition de l'OPCI Sofidy Pierre Europe (et 48 actifs en portefeuille), l'actif immobilier nouvellement acquis est situé Fürbergstraße 18-20 à proximité immédiate du centre-ville historique de Salzbourg en Autriche et se tient au cœur d'un quartier principalement résidentiel bénéficiant de l'attractivité d'un des plus grands centres commerciaux de la ville auquel il est attenant. L'immeuble est entièrement loué et regroupe plusieurs classes d'actifs: hôtellerie, commerces et bureaux.Son principal occupant est l'hôtel Meininger, une filiale du groupe touristique Holidaybreak. L'actif compte aussi parmi ses locataires : le discounter allemand du textile KiK, une salle de fitness, une société de conseil en ressources humaines et un fournisseur de services d'information." Après avoir développé sa présence en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, Sofidy poursuit sa diversification géographique de manière raisonnée en s'appuyant sur des valeurs sûres, a déclaré Jean-François Le Dren, Directeur adjoint des investissements de Sofidy. Avec son concept novateur et hybride destiné à une large clientèle, Meininger excelle dans les villes touristiques comme Salzbourg dont le dynamique marché hôtelier atteint les 80% de taux d'occupation "." En élargissant notre géographie d'intervention et la typologie des actifs gérés nous offrons à nos clients un outil clé en main de diversification de leur épargne immobilière ", a poursuivi Peter Viens, Gérant de Sofidy Pierre Europe.