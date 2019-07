Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sofidy annonce l’acquisition d’un immeuble de bureaux de 2 400 mètres carrés pour le compte des épargnants de la SCPI Immorente. Cette nouvelle acquisition vient renforcer la présence de Sofidy aux Pays-Bas. Situé à moins de 15 minutes en vélo de la gare en centrale à l’est du centre-ville d’Amsterdam et desservi par une ligne de bus, l’actif de bureaux acquis par Immorente se situe sur Cruquiuseiland, un quartier d’anciens Docks redynamisés en fort développement devenu une zone urbaine mixte, comportant des commerces et du résidentiel.L'immeuble de bureaux est entièrement loué à deux locataires. Le plus important locataire, The Ambassadors, qui occupe les trois quarts du bâtiment, est une société spécialisée dans la création d'effets spéciaux pour la publicité, le cinéma et l'art à l'échelle internationale. Le reste de l'immeuble est loué par Smallsteps, une structure d'accueil pour enfants faisant partie d'un des plus importants réseaux de crèches aux Pays-Bas.Le rendement net de l'acquisition est de 6%.